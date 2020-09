MSI, nuova linea Summit con CPU Intel Tiger Lake

Matteo Tontini,

Adesso che lo smart working è divenuto una normalità per molte aziende, MSI ha annunciato i notebook della serie Summit, pensati appunto più per il business che per un utilizzo domestico.

Basati su processori Intel di undicesima generazione, i laptop presentano un nuovo logo MSI, ridisegnato ispirandosi alla sezione aura e alla serie di Fibonacci, ideali a cui la società si rifà per la realizzazione di queste macchine. La serie Summit garantisce alti livelli di produttività per merito delle performance offerte dalle CPU Intel Tiger Lake e la grafica integrata iRIS Xe, e al contempo mira alla massima sicurezza grazie al supporto TPM 2.0. I laptop saranno disponibili in due versioni differenti: la serie Summit B, che garantisce di lavorare ovunque ci si trovi per una giornata intera grazie ad oltre 10 ore di autonomia, e la Serie E, che integra una fotocamera a infrarossi con supporto al riconoscimento facciale di Windows Hello.

I notebook della serie Summit offrono anche un touchscreen con supporto multi-touch e un’utile funzione di cancellazione del rumore basata su tecnologie di AI, che potrebbe rivelarsi piuttosto utile nel corso delle videochiamate – soprattutto in questo periodo di lavoro da casa.

È stato inoltre annunciato l’ibrido MSI Summit E13 Flip, che si prefigge l’obiettivo di combinare la comodità di un tablet con l’utilità di un portatile. Infine, MSI ha rivelato il Prestige 14 Evo: basato su processori Intel di undicesima generazione e in grado di offrire prestazioni elevate, è uno dei primi laptop a essere certificato Intel Evo.