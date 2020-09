Samsung Cloud chiude: le date da segnare

Redazione Webnews,

Samsung Cloud chiude. Ad annunciarlo è lo stesso colosso dell’informatica con sede in corea del Sud. Agli utenti che dispongono di un account sul servizio di archiviazione online, Samsung sta inviando in questi giorni un’email informativa all’interno della quale vengono indicate le tappe dello spegnimento. Già dal 5 ottobre non sarà più possibile registrare nuovi account. “La funzione Gallery Sync e l’archiviazione di I miei file sull’unità non saranno più supportate da Samsung Cloud ei tuoi dati verranno cancellati”, l’avviso agli utenti che hanno un account Samsung Cloud.

Samsung Cloud chiude e invita a trasferirsi su OneDrive

Ma non è tutto, perché nello stesso messaggio di posta elettronica, Samsung invita gli utenti a migrare su OneDrive di Microsoft per rendere più semplice il recupero di foto, video e musica, ed evitare di perderli per sempre. “Queste funzioni saranno ora supportate da Microsoft OneDrive. […] Ti offriamo una soluzione per migrare facilmente i tuoi dati collegati a Gallery Sync e / o i tuoi dati esistenti su Drive a OneDrive e per continuare a beneficiare di questi servizi, oppure ti invitiamo a scaricare i tuoi dati sul tuo dispositivo mobile e / o il computer”, si legge ancora nell’email inviata dal colosso sudcoreano.

Per recuperare i file c’è tempo fino al 30 giugno 2021

Insomma, tra meno di un mese non si potranno sottoscrivere nuovi abbonamenti, mentre dal 1° aprile 2021 non sarà più possibile sincronizzare foto, video e altri file tramite Samsung Cloud. L’azienda lascia un bel po’ di mesi agli utenti per migrare i propri contenuti su un altro servizio analogo e si impegna a rimborsare anche gli abbonati Premium per l’ultimo mese pagato. Tutti i dati rimasti sui server saranno cancellati alla data del 30 giugno 2021. Dopo di allora, chi non avrà salvato tutto, potrà considerare persi i propri file (siano essi documenti, foto o video) per sempre.