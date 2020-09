Samsung Soundbar HW-R530/ZF a metà prezzo su Amazon

Redazione Webnews,

I saldi di settembre di Amazon si sono conclusi da qualche ora, ma questo non significa che tutti i prodotti proposti in sconto sono tornati al loro prezzo originale. È il caso della soundbar HW-R530/ZF di Samsung, che continua ad essere proposta quasi a metà prezzo con un risparmio di ben 129 euro rispetto al prezzo di listino.

La soundbar è dotata di 4 altoparlanti ed è affiancata da un subwoofer wireless che può essere posizionato ovunque si voglia senza doversi preoccupare dei cavi. E anche la stessa sounbar può vantare un collegamento senza fili ai televisori Samsung. L’immancabile presenza del Bluetooth, inoltre, consente di collegare al dispositivo altre fonti di audio, come uno smartphone o un tablet.

La versatilità della soundbar HW-R530/ZF di Samsung emerge anche di fronte alla possibilità di potenziare l’impianto surround della vostra abitazione acquistando a parte il Wireless Surround Kit, casse aggiuntive collegate in modalità wireless alla soundbar e al subwoofer principale.

La gestione della soundbar è affidata ad un unico telecomando che può essere usato anche per dispositivi aggiuntivi come un decoder tv o lo stesso televisore a cui è associato.

Non solo: grazie all’app Samsung Audio Remote si potrà controllare la Soundbar direttamente da smartphone o tablet Android, così come gestirne tutte le sue funzioni chiave e mettere in riproduzione le proprie playlist musicali preferite.