Android 11 Go ufficiale: entry-level 20% più veloci

Android 11 è uscito da qualche giorno, introducendo interessanti funzioni, e Google ha adesso presentato Android 11 Go Edition con l’obiettivo di velocizzare gli smartphone entry-level.

Molte delle modifiche apportate per la versione “leggera” del sistema operativo sono state progettate per sfruttare funzioni migliorate come schermi più grandi, doppia fotocamera, più RAM e spazio di archiviazione aggiuntivo.

Il sistema operativo ora supporta 2 GB di RAM (prima 1,5 GB), offrendo agli utenti ulteriori 270 MB di spazio libero, sufficiente – secondo Google – per eseguire “da tre a quattro app in più in background”. A tal fine, può avviare le app il 20% più velocemente di Android Go 10, consentendo lo switch di app senza rallentare il telefono. L’edizione Android Go su dispositivi da 2 GB supporta anche fino a 900 MB di spazio di archiviazione aggiuntivo, sufficiente per scaricare un film, per esempio.

Il sistema operativo aggiornato ha anche nuove funzionalità che lo rendono più comodo e pratico. Mostra le conversazioni di tutte le app di messaggistica in uno spazio dedicato nella sezione delle notifiche, in modo tale da, secondo Google, “vedere, rispondere e gestire le proprie conversazioni con la famiglia e gli amici in un unico posto, indipendentemente dalle app che vengono utilizzate”.

In termini di sicurezza, è possibile dare autorizzazioni una tantum per concedere alle app l’accesso a sensori specifici come il microfono, la fotocamera o la posizione. Android Go 11 può anche utilizzare lo spazio aggiuntivo sullo schermo trovato sui telefoni più recenti, consentendo alla navigazione basata su sistemi gesture di tornare alla schermata principale o di passare da un’app all’altra.