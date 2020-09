Samsung svela il nuovo Galaxy Tab Active3

Redazione Webnews,

Samsung ha svelato oggi la nuova versione del suo tablet più robusto, il Galaxy Tab Active3, che come i suoi predecessori è stato pensato per un utilizzo in mobilità e in condizioni tutt’altro che ottimali: design robusto, resistenza di grado militare (MIL-STD-810H), certificazione IP68 e proprietà antiurto.

La cover protettiva di cui è dotato il Galaxy Tab Active3, infatti assicura una protezione da cadute da fino a 1,5 metri di altezza. Il display LCD da 8 pollici è progettato per poter essere utilizzato anche coi guanti, particolare che rende il dispositivo di Samsung perfetto per gli ambienti di lavoro, dai cantieri agli ospedali, sia all’interno che all’estero.

Sotto la scocca si nascondono un processore Exynos 9810 e 4 GB di RAM, due fotocamere da 13 MP e 5 MP e una batteria da 5.050 mAh ricaricabile tramite USB 3.1 e sostituibile dagli utenti.

Galaxy Tab Active3: la scheda tecnica

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : LCD TFT da 8 pollici (1.920 x 1.200 pixel)

: LCD TFT da 8 pollici (1.920 x 1.200 pixel) Dimensioni : 126,8 x 213,8 ​​x 9,9 mm

: 126,8 x 213,8 ​​x 9,9 mm Peso : 426 g

: 426 g Processore : Exynos 9810 8 core 2 GHz + 1,7 GHz

: Exynos 9810 8 core 2 GHz + 1,7 GHz Memoria : 4 GB di RAM

: 4 GB di RAM Archiviazione : 64/128 GB

: 64/128 GB Fotocamere : 5 MP e 13 MP

: 5 MP e 13 MP Batteria : 5050 mAh

: 5050 mAh Connettività : 4G, Wi-Fi e Bluetooth, GPS

: 4G, Wi-Fi e Bluetooth, GPS Resistenza: Resistenza Militare MIL-STD-810H

Galaxy Tab Active3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Galaxy Tab Active3 sarà commercializzato in Italia a partire dalla fine di ottobre, in data ancora da ufficializzare, ad un prezzo di partenza di 529 euro per la versione LTE da 64 GB.