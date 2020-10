Samsung Galaxy Note20 scontato di 180 euro su Amazon

Redazione Webnews,

Uno dei dispositivi più potenti di Samsung, il Galaxy Note20, è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile: 799,00 euro invece di 979,00, con un risparmio di ben 180 euro e, ovviamente, spedizione veloce inclusa nel prezzo fino ad esaurimento scorte.

L’offerta che vi proponiamo oggi è valida soltanto per la versione 4G del Galaxy Note20 e per due delle colorazioni disponibili, Mystic Bronze e Mystic Green, ma non possiamo non segnalarvi che è possibile risparmiare qualche decina di euro anche sul Galaxy Note20 Ultra 5G, anche nell’elegante versione Mystic Grey.

Samsung Galaxy Note20: la scheda tecnica

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : 6.7” flat FHD+ Super AMOLED Plus

Infinity-O Display (2400×1080), 394ppi, certificato HDR10+

: 6.7” flat FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O Display (2400×1080), 394ppi, certificato HDR10+ Dimensioni : 161.6 x 75.2 x 8.3mm

: 161.6 x 75.2 x 8.3mm Peso : 192g

: 192g Memoria : 8GB RAM (LPDDR5)

: 8GB RAM (LPDDR5) Archiviazione : 256GB memoria interna, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 256GB memoria interna, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera anteriore : 10MP Selfie Camera, Dual Pixel AF, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (aperture): F2.2

: 10MP Selfie Camera, Dual Pixel AF, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (aperture): F2.2 Fotocamera principale : 12MP Ultra-Grandangolare, 12MP Camera Principale, 64MP Camera Teleobiettivo, Space Zoom, Zoom ibrido ottico 3x, Fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS (Optical Image Stabilization), Tracking AF

: 12MP Ultra-Grandangolare, 12MP Camera Principale, 64MP Camera Teleobiettivo, Space Zoom, Zoom ibrido ottico 3x, Fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS (Optical Image Stabilization), Tracking AF Batteria : 4,300mAh

: 4,300mAh Connettività : [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave, [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 6 CA, LTE Cat.20, Fino a 2.0Gbps Download / Fino a 200Mbps Upload, [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Fino a 1.2Gbps Upload, [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

: [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave, [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 6 CA, LTE Cat.20, Fino a 2.0Gbps Download / Fino a 200Mbps Upload, [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Fino a 1.2Gbps Upload, [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) Porte : 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, sensore Hall, Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale

: Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, sensore Hall, Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale Autenticazione : Impronta digitale, riconoscimento del viso

: Impronta digitale, riconoscimento del viso Audio: Suono surround con tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluso)

I dispositivi in offerta che vi abbiamo segnalato sono venduti e spediti da Amazon. Entrambe le versioni sono disponibili in pronta consegna e con spedizione veloce gratuita per gli utenti di Amazon Prime.