Huawei FreeBuds Pro ti regalano Huawei Band 4 Pro

I nuovi auricolari wireless in-ear di Huawei, i FreeBuds Pro in arrivo in Italia nei prossimi giorni, arrivano in combo col nuovo smartband del colosso cinese, Huawei Band 4 Pro: chi, entro il 31 ottobre prossimo, acquisterà i potenti ed eleganti auricolari, potrà ricevere in regalo, senza alcun costo aggiuntivo, il Band 4 Pro che ad oggi ha un valore di mercato di 79,99 euro.

L’offerta è valida per le tre colorazioni disponibili di Huawei FreeBuds Pro (Bianco, Argento e Nero) e richiede una semplice procedura da seguire nei minimi dettagli. Tutto quello che dovete fare è aggiungere al carrello di Amazon una delle tre varianti dei nuovi auricolari, in spedizione a partire dall’11 ottobre prossimo, e procedere all’acquisto.

Subito dopo aver completato l’acquisto dovrete collegarvi a questo indirizzo, effettuare la registrazione e compilare il modulo per richiedere il premio in regalo. Huawei vi spedirà a casa Band 4 Pro subito dopo aver verificato la vostra prova di acquisto, e ovviamente senza costi aggiuntivi di spedizione.

La promozione è valida fino al 31 ottobre 2020, ma avrete tempo fino al 15 novembre 2020 per effettuare la registrazione e la successiva richiesta del premio.

I FreeBuds Pro sono la risposta di Huawei ai vendutissimi AirPods Pro di Apple: sono dotati di un sistema a tre microfoni – due rivolti verso l’esterno e uno verso l’interno – per assicurare che la voce venga restituita in modo chiaro e cristallino e possono vantare anche la cancellazione del rumore ottimizzata.

Proprio come altri auricolari wireless in-ear, Huawei FreeBuds Pro sono contenuti in un case di ricarica che assicura fino a 30 ore di utilizzo. Senza il case, invece, gli auricolari garantiscono comunque ben 7 ore di ascolto. Il case può essere ricaricato sia in modalità wireless che col cavetto in dotazione.