Samsung Galaxy M21 in sconto per il Prime Day 2020

Redazione Webnews,

Ci siamo. Il Prime Day 2020 ha preso ufficialmente il via e tra le migliaia di dispositivi e prodotti in offerta troviamo anche il Galaxy M21 di Samsung, uno smartphone di fascia media con alcune interessanti caratteristiche, dallo schermo Super AMOLED e una potente batteria da 6.000 mAh.

Simile al Galaxy M31, questo dispositivo ha una fotocamera posteriore in meno, ma vanta lo stesso schermo, un Infinity-U con diagonale di 6,4 pollici e risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel.

Sotto la scocca troviamo il processore octa core Exynos 9611, 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.1, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Il modulo fotografico posteriore è più piccolo e Samsung ha scelto sensori da 48, 8 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità) che permettono di ottenere varie tipologie di scatti, inclusi quelli notturni e con effetto bokeh (Live Focus).

Da segnalare, inoltre, la presenza del lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 6.000 mAh supporta la ricarica rapida da 15 Watt.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

Le altre offerte per il Prime Day 2020