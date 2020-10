Marvel’s Avengers, i Vendicatori su Xbox Series X

Matteo Tontini,

I fan dei supereroi, appassionati di videogiochi, avranno probabilmente tenuto in considerazione Marvel’s Avengers, action adventure sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montréal. I Vendicatori sono giunti su console di attuale generazione lo scorso 4 settembre, ma debutteranno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X il giorno della loro uscita.

La trama di Marvel’s Avengers

La trama è piuttosto semplice: San Francisco viene distrutta da un enorme Helicarrier che precipita su di essa. L’aeronave era alimentata da un nuovo potente minerale, il Terrigen, che grazie alle sue proprietà conferisce incredibili superpoteri a molte delle persone che stavano seguendo l’A-Day, un evento organizzato a bordo dell’Helicarrier. Durante la tragedia, Capitan America rimane apparentemente ucciso e gli Avengers, sentendosi in colpa per l’accaduto, si sciolgono. A cinque anni di esistenza è un’organizzazione scientifica criminale, nota come A.I.M (Avanzate Idee Meccaniche), a controllare la città, e un’adolescente pakistana di nome Kamala Khan decide di riunire i Vendicatori per rendere giustizia a Capitan America e scoprire il vero colpevole dietro il disastro.

Il gameplay

Marvel’s Avengers può essere giocato sia in singolo che in multiplayer (fino a un massimo di 4 utenti), offrendo la possibilità di sviluppare le capacità dei personaggi tramite un albero delle abilità – gli elementi ruolistici del gioco sono un’attività non troppo complessa, ma comunque interessante e stratificata. La trama è riuscita e a tratti raggiunge vette altissime, e, nonostante la campagna si possa completare con poco più di 10 ore, la storia continua subito nelle missioni dell’Iniziativa Avengers e proseguirà in futuro, man mano che gli sviluppatori aggiungeranno nuova carne al fuoco grazie agli aggiornamenti.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, gli eroi sono piuttosto diversificati nelle meccaniche e nelle abilità individuali, che si possono sviluppare ulteriormente assegnando i punti guadagnati a ogni nuovo livello. Soprattutto in un secondo momento, poi, intorno al livello 15, si aprono molte più possibilità di personalizzazione, che vanno a influenzare soprattutto le dinamiche di gruppo.

In attesa della versione Xbox Series X, è possibile acquistare Marvel’s Avengers su Xbox One nel box di seguito.