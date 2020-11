Black Friday Anker: 5 prodotti a meno di 100 euro

Flavio Piccioni,

Anche quest’anno è arrivato il Black Friday, e quale occasione migliore per trovare qualche prodotto da tenere in casa o da regalare per il prossimo Natale! Di seguito alcuni nostri consigli, tutti al di sotto dei 100 Euro.

Anker PowerPort Nano

Pioniera nello sviluppo di caricabatterie con tecnologia a nitruro di gallio (GaN), Anker ha appena rilasciato un caricabatteria dalle dimensioni estremamente ridotte. Con soli 25,4mm di lato ed una potenza massima di 20W, Anker PowerPort III Nano è compatibile con PowerIQ 3.0, Quick Charge 4.0 e Power Delivery 2.0 e può caricare rapidamente qualsiasi dispositivo Android o iPad con porta USB-C ma anche iPhone, grazie al cavo USB-C to Lightining acquistabile separatamente e certificato da Apple. Anker Nano è disponibile al prezzo consigliato di €19,99.

Anker PowerPort+ Atom III

Chi ha bisogno di caricare più dispositivi contemporaneamente può invece prendere in considerazione Anker PowerPort+ Atom III, anche lui compatto grazie alla tecnologia GaN ma con due porte – una USB-C e una USB-A – ed una potenza massima erogabile di 60W. L’elevata potenza ci permette di ricaricare anche un laptop o un Macbook con porta di tipo C, oltre naturalmente a smartphone, tablet ed acessori. La presenza di una porta USB-A ci permette di alimentare anche dispositivi ed accessori con connettore microUSB, rendendo il prodotto quindi più versatile. Il prezzo di listino è di €45,99.

Soundcore Life Q30

Fra le uscite più recenti del brand Soundcore non potevamo non consigliare le cuffie over-ear Soundcore Life Q30 con certificazione Hi-Res Audio: design decisamente gradevole e buoni materiali costruttivi uniti ad una resa audio elevata ed arricchita da una cancellazione dei rumori (ANC) efficace con tre profili personalizzabili. Molto buona la qualità audio anche in conversazione telefonica, grazie alla presenza di due microfoni e alla cancellazione di vento e rumori ambientali, ma anche l’autonomia che arriva a ben 40 ore con una ricarica. Il prezzo di listino è di soli €79,99.

Soundcore Mini 3

Anche il piccolino della famiglia è sicuramente da tenere in considerazione: Soundcore Mini 3 ha un ottimo sound a 360° arricchito dalla tecnologia proprietaria BassUp. La batteria riesce a garantire un’autonomia di 15 ore e si ricarica con cavo USB-C, mentre con l’app Soundcore è possibile personalizzare l’equalizzazione e connettere fino a 100 speaker Soundcore, anche di modelli diversi, per la riproduzione musicale da uno smartphone. Presenti poi la certificazione IPx7 che lo protegge anche da immersioni in acqua e la connettività Bluetooth 5.0. Il prezzo di listino è di €35,99.

Eufy HomeVac H11 Pure

Concludiamo la lista con un prodotto per la casa dalla doppia funzione appartenente alla famiglia Eufy: si tratta di Eufy HomeVac H11 Pure, un piccolo aspirapolvere portatile ricaricabile con cavo microUSB per pulire tutti gli angoli della casa, dalla tavola da pranzo al divano, con peso di soli 600 grammi e potenza aspirante di ben 5500Pa. Non mancano gli accessori per le varie superfici e il filtro lavabile, ma la vera sorpresa sta nella possibilità di trasformarlo in un purificatore d’aria ad ozono in grado anche di eliminare gli odori quando a riposo. Un prodotto utile al prezzo consigliato di €59,99.