Spesa online MD: servizi, tempi e prezzi

Massimo Reina,

Con più di 800 punti vendita a marchio dislocati in tutto il territorio nazionale, MD è una delle principali realtà commerciali del nostro territorio. Nata nel 1994 per volontà dell’imprenditore Patrizio Podini, l’azienda che opera nella grande distribuzione organizzata da qualche anno ha puntato decisamente anche sull’e-commerce, integrandolo con la realtà dei negozi fisici sparsi in tutta Italia.

Dal 2015, anno del lancio su Internet, MD Web Store, la piattaforma di vendita online, si è infatti sempre più arricchita di proposte e servizi, come quello che consente il ritiro dei propri acquisti direttamente in un punto vendita della catena, o il recente servizio di consegna a domicilio in collaborazione con Everli, il primo player italiano della spesa online.

Consegna a domicilio

Il servizio a domicilio di MD è a pagamento: per fruirne basta collegarsi al sito di Everli dal computer o tramite un’apposita applicazione e scegliere MD. A quel punto si può iniziare a fare la spesa selezionando e mettendo nel carrello tutto ciò che si desidera comprare.

Uno shopper selezionato acquisterà i prodotti fisicamente per il cliente connesso, preoccupandosi di avvisarlo se alcuni articoli mancano nel punto vendita, e di concordare eventualmente con lui con quali altri prodotti alternativi sostituirli. Infine lo shopper completa il servizio portando la spesa fino a casa. Il costo del servizio è di 4,90€ con consegna al piano. Se l’utente seleziona la consegna entro le due ore dall’ordine, è previsto un costo supplementare di 1,90€, mentre se vuole acquistare un articolo non presente nel catalogo web del negozio selezionato, ma esistente comunque nel discount, dovrà pagare un sovrapprezzo del 15% come costo di servizio.

Le prime quattro consegne sono gratuite. Tramite il servizio Everli è possibile fare la spesa da MD a qualsiasi ora e in qualunque momento, con consegna prevista nel giro di un’ora. Attualmente è attivo solo per i residenti vicini ai punti vendita di Emilia Romagna, Liguria e Lombardia. Durante la fase calda della pandemia da Covid-19, lo scorso Marzo e Aprile, molti negozi MD in tutta Italia hanno comunque offerto un servizio gratuito di consegna a domicilio.

Il catalogo di MD

Quello di MD resta comunque un catalogo prodotti ampio e variegato: oltre 1000 referenze, divise tra elettronica, grandi e piccoli elettrodomestici, casalinghi e fai da te facilmente ricercabili per sezione, prezzo e marca. L’assortimento online prevede prodotti a marchio MD, e altre provenienti tra le migliori sul mercato. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia per 24 mesi dall’acquisto (12 mesi se il cliente acquista con partita iva) per difetti di conformità, come previsto da DLgs n. 206/05.

I siti e la app ufficiale

Il sito offre un’esperienza di navigazione facile, con l’intero processo d’acquisto chiaro a partire dalla scheda prodotto, in cui sono facilmente visibili sia l’effettiva disponibilità a magazzino sia il prezzo, che l’avanzamento dell’ordine nelle sue singole fasi, fino alla consegna. L’azienda garantisce poi lo stesso servizio nell’attività di pre e post vendita, grazie al personale interamente dedicato all’utente.

MD ha anche una app dedicata per iOS e Android che consente di tenere d’occhio i tutte le offerte e le news di MD, di programmare la propria lista della spesa, acquistare, fruire di alcune ricette e perfino di scegliere dove trascorrere le vacanze tra diverse offerte proposte sul sito MD Viaggi. MD propone tra l’altro una varietà di articoli no food su un altro sito, MD Web Market.

Sempre in tema di app, l’azienda consente di pagare alla cassa con Satispay, l’applicazione che permette di fare acquisti nei negozi convenzionati, utilizzando solamente il proprio numero di telefono e il proprio IBAN al posto delle tradizionali carte di credito.