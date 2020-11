Kena Mobile e Black Friday: in regalo un buono Amazon di 10€

Massimo Reina,

Kena Mobile partecipa al Black Friday 2020 con una nuova promozione che permette di ricevere in regalo un buono Amazon dal valore di 10 euro. Con l’iniziativa “Passa a Kena – Black Friday”, infatti, tutti coloro che attiveranno l’offerta Kena 5,99 dalle ore 10:00 del 24 Novembre alle ore 10:00 del 1° Dicembre 2020, ed effettueranno il primo rinnovo mensile del servizio, riceveranno l’omaggio promosso dall’operatore.

Il servizio, soggetto a un regolamento, è acquistabile unicamente online sul sito ufficiale di Kena Mobile e su app Kena, sono pertanto esclusi acquisti presso i negozi, i corner promozionali, customer care e call center.

Il regolamento

L’iniziativa è valida per chi mantiene il proprio numero portandolo in Kena da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, NoitelOptima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. Dalla promozione sono invece esclusi TIM, Tre, Vodafone, Ho Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Very Mobile e l’offerta “Kena 5,99” per NUOVI NUMERI.

Ciascun partecipante avrà diritto al massimo ad un premio, che verrà consegnato via SMS entro 180 giorni dall’inizio dell’operazione.

L’offerta Kena 5,99

Chiamate : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili.

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili. SMS : 100 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali.

: 100 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali. Internet : 70GB di traffico dati 4G con una velocità in download fino a 30 Mbps sul territorio nazionale.

: 70GB di traffico dati 4G con una velocità in download fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. Costo di attivazione : 3,99 euro. La SIM è gratuita.

: 3,99 euro. La SIM è gratuita. Costo SIM : gratis.

: gratis. Attivazione : portabilità da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile e altri operatori virtuali.

: portabilità da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile e altri operatori virtuali. Costo mensile: 5,99 euro con addebito su credito residuo.