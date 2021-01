Samsung Galaxy S21 costerà più del modello precedente?

Redazione Webnews,

Manca solo una settimana all’annuncio ufficiale dei nuovi smartphone della serie Galaxy S21 di Samsung e oggi, dopo aver già visto tutte le specifiche tecniche grazie ad una serie di leak che si sono susseguiti nelle ultime settimane, possiamo avere un assaggio dei prezzi per il mercato europeo.

A svelare in anteprima quanto dovremo spendere per portati a casa uno dei nuovi top di gamma di Samsung è l’operatore telefonico belga Voo, che ha pubblicato forse per errore i prezzi dei tre nuovi dispositivi nella loro versione con 128 GB di spazio di archiviazione, il modello base insomma.

Galaxy S21, secondo Voo, sarà venduto in Belgio a partire da 849 euro, mentre il modello Galaxy S21+ partirà da 1.049 euro. Per il non plus ultra della serie Galaxy, il potente Galaxy S21 Ultra, sarà necessario spendere almeno 1.399 euro.

I prezzi, non ancora confermati da Samsung, segnalano un aumento rispetto ai modelli 5G della linea Galaxy S20 lanciati lo scorso anno, almeno per i modelli più potenti: Galaxy S20+ aveva un prezzo di lancio di 999 euro, mentre Galaxy S20 Ultra partiva a 1.349 euro.

Ad oggi stiamo dando per scontato, e siamo in attesa di conferme da Samsung, che la serie Galaxy S21 non arriverà in versione 4G, come invece accaduto lo scorso anno. Non solo. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, il colosso coreano avrebbe deciso di dire addio, almeno per il modello base Galaxy S21, alla possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite scheda MicroSD. Chi acquisterà, insomma, il modello da 128 GB sarà impossibilitato ad aggiungere spazio, come gli utenti di Apple sono ormai abituati fin dal lancio del primo iPhone.

In attesa dell’evento, ecco le schede tecniche dei tre nuovi smartphone top di gamma di Samsung, così come svelate in queste ultime settimane da una serie di leak.

Samsung Galaxy S21: le specifiche tecniche

Schermo : FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,2 pollici (2400 x 1080 pixel)

: FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,2 pollici (2400 x 1080 pixel) Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 4,000 mAh

: 4,000 mAh RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Fotocamera principale : tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel)

: tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni : Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White

: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White Prezzo: 849 euro

Samsung Galaxy S21+: le specifiche tecniche

Schermo : FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,7 pollici (2400 x 1080 pixel)

: FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,7 pollici (2400 x 1080 pixel) Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 4.800 mAh

: 4.800 mAh RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Fotocamera principale : tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel)

: tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni : Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black Prezzo: 1.049 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra: le specifiche tecniche

Schermo : WQHD+ LTPO a 1-120 Hz adattivo da 6,8 pollici

: WQHD+ LTPO a 1-120 Hz adattivo da 6,8 pollici Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : quadrupla fotocamera (sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel)

: quadrupla fotocamera (sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni: Phantom Silver, Phantom Black