Coronavirus, l’app per sapere il colore delle regioni

Matteo Tontini,

Per essere sempre aggiornati sul colore delle regioni in seguito alle mutevoli ordinanze e ai DPCM, in questo periodo di pandemia da nuovo coronavirus, molti potrebbero trovare utile l’app Covidzone.

Per utilizzarla, basta andare sul sito Covidzone.info e scoprire quotidianamente non solo il colore della regione di interesse, ma anche tutte le regole da seguire (che sia bianca, gialla, arancione o rossa). Una mappa dell’Italia mostrerà visivamente le varie zone, con appositi riquadri in cui saranno indicate le restrizioni in vigore – per esempio le visite ad amici e parenti, oppure gli spostamenti tra comuni. Per esempio, nel caso in cui venisse selezionata la giornata del 16 gennaio, l’Italia sarà totalmente arancione, come stabilito dal recente DPCM.

Sul sito è anche presente un link, attraverso il quale è possibile scaricare l’autocertificazione. È possibile inoltre accedere alle informazioni sulle ordinanze regionali, oltre che su sulle normative nazionali, così come ai dati sulle vaccinazioni. Viene specificato, a ogni modo, che dal 18 gennaio 2021 in poi i colori indicati sono soggetti a variazioni, dal momento in cui le restrizioni sarebbero ancora in fase di discussione. Non è possibile scaricare l’app da uno store mobile, ma si può comunque accedere a Covidzone tramite smartphone: basta infatti creare una scorciatoia per avercela sempre a portata di mano, sulla home del proprio telefono.

A proposito del coronavirus, il governo italiano ha di recente messo online una piattaforma tramite la quale consultare un report aggiornato in tempo reale delle vaccinazioni.