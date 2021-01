Amazon regala 10 euro a chi usa l’app per la prima volta

Redazione Webnews,

Amazon ha deciso anche in questo 2021 appena iniziato di riproporre un’iniziativa già testata in passata per incentivare l’utilizzo dell’applicazione ufficiale Amazon Shopping per iPhone e smartphone Android regalando ai nuovi utenti un buono da 10 euro.

Chi non ha ancora scoperto l’ottima app ufficiale di Amazon potrà farlo subito e avere un buon incentivo per fare acquisti sulla piattaforma più famosa di e-commerce: 10 euro in regalo da spendere tramite l’app con una spesa minima di almeno 30 euro.

Amazon, come ottenere il buono di 10 euro

Per ottenere subito lo sconto di 10 euro non bisogna far altro che scaricare l’app ufficiale smartphone Android e iOS, aprirla ed inserire i propri dati di accesso di Amazon. L’app vi segnalerà il codice promozionale per lo sconto, PRIMI10, che andrà inserito nel momento in cui si effettua l’ordine, a patto che l’acquisto venga finalizzato entro il termine ultimo della promozione, il 7 febbraio 2021, tramite l’app mobile per le due piattaforme.

Al momento il codice non è applicabile ad acquisti effettuati su tablet Android, Windows Phones o iPad e non è valido neanche per i clienti che precedentemente hanno effettuato acquisti sull’app Amazon Shopping.

Amazon precisa che il codice promozionale non sarà applicato in modo automatico, ma dovrà essere inserito manualmente al momento della conferma dell’ordine all’interno dell’app Amazon Shopping. Lo sconto è applicabile solo a una spesa di almeno 30 euro. Se state provando ad inserire il codice e non vedete lo sconto applicato assicuratevi di essere idonei alla promozione.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti proposti su Amazon sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.