Ecco come tirarvi fuori da un incontro su Zoom

Siamo tornati in zona rossa. O meglio, 43 milioni di italiani sono di nuovo in zona rossa e tra lo smart working tornato con prepotenza e l’impossibilità di vedere amici e parenti, le videochiamate sono tornate a far parte della nostra quotidianità, che ci piaccia o meno. Spesso, soprattutto se per motivi di lavoro, non è facilissimo defilarsi da un incontro su Zoom e, con la scusa che siamo chiusi in casa, anche le scuse da inventare sono sempre meno. Oggi, però, vi vogliamo presentare uno strumento gratuito che vi permetterà di sabotare i vostri incontri su Zoom e tirarvene fuori senza dover inventare scuse.

Zoom Escaper, creato dall’artista Sam Lavigne, è uno strumento gratuito e facile da installare e utilizzare. Cosa fa? Ci permette di disturbare i nostri meeting con una serie di effetti audio che vanno dal fastidioso eco al rumore del vento, passando per bambini urlanti e cani che abbaiano, anche se siamo da soli a casa e in realtà in sottofondo non c’è altro che silenzio.

Come installare Zoom Escaper e sabotare il vostro incontro su Zoom

Per installare Zoom Escaper vi serve il browser Chrome. Collegatevi a questo indirizzo e abilitate l’accesso al microfono al sito internet. Scaricate e installate l’app gratuita VB-Cable e, dopo aver aggiornato la pagina, potete cliccare su Star e iniziare a giocare con gli effetti disponibili.

Durante un qualsiasi incontro su Zoom sarà sufficiente tenere aperta la pagina di Zoom Escaper e impostate il microfono della videochiamate su VB-Cable. Siete pronti per sabotare il vostro incontro scegliendo uno o più effetti disponibili, giocando col volume per ciascuno degli effetti. Il risultato è garantito: restare in collegamento con voi risulterà fastidioso e vi resterà facilissimo tirarvi fuori dando la colpa all’ambiente che vi circonda.

Ecco Zoom Escaper all’opera: