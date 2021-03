eFootball PES 2021: al via le qualificazioni a eEURO 2021

Massimo Reina,

Sono iniziate le qualificazioni per la fase finale del torneo eSport di eEURO 2021 di luglio, giocato esclusivamente con il videogioco di Konami eFootball PES 2021. Le partite di qualificazione, che vedranno impegnate 55 squadre in rappresentanza delle rispettive federazioni affiliate alla European Football Associations, verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale della UEFA. Il vincitore della competizione verrà decretato il 10 luglio, ovvero un giorno primo della finale di UEFA EURO 2020 che si disputerà allo stadio di Wembley.

eEURO 2021, date e info

Come nel caso dell’edizione inaugurale dell’anno scorso, che ha visto trionfare in finale l’Italia per 3-1 contro la Serbia, anche questo eEURO 2021 sarà il più grande torneo di eFootball per nazionali mai organizzato. Le squadre, composte da due a quattro giocatori, saranno suddivise in dieci gironi, e si affronteranno due volte nel classico formato “casa e fuori”, con il punteggio complessivo delle due partite che determinerà il risultato finale. Gli Azzurri inizieranno a difendere il loro titolo nel Gruppo H che include Portogallo, Moldavia, Inghilterra, Islanda e Irlanda del Nord.

Le partite di qualificazione saranno giocate tra marzo e aprile. Le dieci vincitrici dei gironi si qualificheranno poi direttamente al torneo finale al quale prenderanno parte 16 squadre. Le dieci seconde accederanno a un torneo di spareggio che si giocherà il 10 e 17 maggio per decretare le ultime sei finaliste. “UEFA eEURO ha dato agli appassionati di eFootball la possibilità di sognare di rappresentare il proprio paese nel palcoscenico più importante. Tutte le squadre in gara cercheranno di seguire le orme dell’Italia che l’anno scorso si è aggiudicato il torneo inaugurale”, ha dichiarato il direttore marketing UEFA, Guy-Laurent Epstein.

“La prima edizione di UEFA eEURO è stata un autentico successo, con oltre 15 milioni di persone che hanno guardato i filmati della competizione sulle diverse piattaforme UEFA. Negli ultimi anni la popolarità dell’eFootball è cresciuta in maniera esponenziale, e grazie a eEURO 2021 riusciremo a connetterci e interagire con tifosi e appassionati nuovi e vecchi di tutto il mondo”. Un totale di 100.000 euro di premi in denaro sarà suddiviso tra tutti i finalisti, di cui 40.000 euro per i vincitori. Le partite saranno trasmesse in diretta sul canale ufficiale YouTube della UEFA. Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito ufficiale dell’UEFA.