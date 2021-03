Huawei Mate 40 Pro, il top di gamma in offerta su Amazon

Redazione Webnews,

Amazon ha lanciato ufficialmente le Offerte di Primavera e tra i grandi protagonisti di questo eventi carico di sconti c’è anche il colosso cinese Huawei, che propone uno dei suoi migliori smartphone ad un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando di Huawei Mate 40 Pro 5G, tra i dispositivi più potenti in commercio, proposto per i prossimi giorni con uno sconto del 20% nelle due colorazioni disponibili in Italia, Nero e Argento.

Huawei Mate 40 Pro vanta un processore Kirin 9000 5G SoC a 5nm e conta su un sistema di fotocamere all’avanguardia per un dispositivo mobile. La Cine camera Ultra Vision si fa in quattro:

Fotocamera Ultra Vision : 50 MP, apertura f/1.9, sensore da 1/1.28 pollici, gamma di colori RYYB, Autofocus Octa PD. Nitidezza sorprendente, a tutte le ore;

: 50 MP, apertura f/1.9, sensore da 1/1.28 pollici, gamma di colori RYYB, Autofocus Octa PD. Nitidezza sorprendente, a tutte le ore; Cine camera ultra grandangolare : 20 MP, apertura f/1.8. Conserva i momenti più belli con linee e bordi ben definiti. Registra le tue storie con uno stile cinematografico;

: 20 MP, apertura f/1.8. Conserva i momenti più belli con linee e bordi ben definiti. Registra le tue storie con uno stile cinematografico; Sensore laser : Focus preciso e veloce;

: Focus preciso e veloce; Teleobiettivo: 12 MP, zoom ibrido 10×7, zoom digitale 50x, OIS. Porta alla scoperto i dettagli nascosti.

La funzione Tracking Shot permette di mantenere il soggetto sempre al centro dell’inquadratura, mentre l’innovativa funzione Steady Shot aiuta a registrare video incredibilmente stabili.

Huawei Mate 40 Pro: la scheda tecnica

Schermo : OLED fino a 240 Hz 6,76″ (FHD+ 2772 x 1344)

: OLED fino a 240 Hz 6,76″ (FHD+ 2772 x 1344) Processore : HUAWEI Kirin 9000 Octa-core GPU 24-core Mali-G78

: HUAWEI Kirin 9000 Octa-core GPU 24-core Mali-G78 Archiviazione : 256 GB

: 256 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Batteria : 4.400 mAh

: 4.400 mAh Fotocamera principale : Fotocamera Ultra Vision Camera da 50 MP (obiettivo grandangolare, apertura f/1.9), Cine Camera da 20 MP (obiettivo ultra grandangolare, apertura f/1.8 ), Teleobiettivo da 12 MP (apertura f/3.4, OIS)

: Fotocamera Ultra Vision Camera da 50 MP (obiettivo grandangolare, apertura f/1.9), Cine Camera da 20 MP (obiettivo ultra grandangolare, apertura f/1.8 ), Teleobiettivo da 12 MP (apertura f/3.4, OIS) Fotocamera frontale : Fotocamera selfie Ultra Vision da 13 MP (obiettivo grandangolare, f/2.4)

: Fotocamera selfie Ultra Vision da 13 MP (obiettivo grandangolare, f/2.4) Sistema operativo : EMUI 11.0 (Basato su Android 10)

: EMUI 11.0 (Basato su Android 10) Dimensioni : 75,5 x 162,9 x 9,1 mm

: 75,5 x 162,9 x 9,1 mm Peso : 212 g

: 212 g Ricarica : HUAWEI SuperCharge (Max 66 W)

: HUAWEI SuperCharge (Max 66 W) Sensori : Sensore di movimento, Riconoscimento del volto 3D, Sensore di gravità, sensore infrarossi, Sensore per impronta digitale, Sensore di pressione barometrica, Giroscopio, Bussola, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore laser, Sensore di temperatura cromatica

: Sensore di movimento, Riconoscimento del volto 3D, Sensore di gravità, sensore infrarossi, Sensore per impronta digitale, Sensore di pressione barometrica, Giroscopio, Bussola, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore laser, Sensore di temperatura cromatica Geo­localizzazione: GPS (L1 + L5 dual band), AGPS, GLONASS, BeiDou (B1I + B1B + B1C + B2a Quad-band), GALILEO (E1 + E5a + E2b Tri-band), QZSS (L1 + L5 dual band), NavIC

Huawei Mate 40 Pro 5G (Argento)

