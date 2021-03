moto g100 in offerta lancio su Amazon con 100 euro di sconto

Redazione Webnews,

È appena uscito e già in sconto. No, non è un errore prezzo, ma la promozione lanciata da Motorola per incentivare i preordini del nuovo smartphone presentato pochi giorni fa, moto g100, il dispositivo moto g più veloce di sempre e anche il primo della serie a vantare il potente processore Qualcomm Snapdragon 870.

Il nuovo moto g100 è disponibile da qualche ora anche in Italia e al prezzo di listino di 599,90 euro indicato da Motorola viene subito applicato uno sconto di ben 100 euro. Questo significa che oggi possiamo acquistare il nuovo smartphone al prezzo ridotto di 499,90 euro. Lo sconto resterà valido soltanto fino al prossimo 18 aprile per le tre colorazioni del dispositivo disponibili in Italia: Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey.

Motorola moto g100 (Iridiscent Blue) Scarica film in pochi secondi, videochat con i tuoi amici in tempo reale, e giochi senza interruzioni con il processore Qualcomm 5G Snapdragon 499,90 € su Amazon

Un’offerta senza precedenti lanciata da Motorola per celebrare il decimo anniversario della famiglia moto g. L’occasione perfetta per portarsi a casa il nuovo top di gamma della serie moto g, un potente dispositivo dotato di un immersivo display CinemaVision da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e la certificazione HDR10, ma anche un comparto fotografico di altissimo livello: sensore principale da 64MP ad altissima risoluzione con tecnologia Quad Pixel per una sensibilità 4 volte superiore in condizioni di scarsa luminosità e un sensore principale della fotocamera anteriore da 16MP per catturare momenti quotidiani con dettagli nitidi.

Sotto la scocca di moto g100 troviamo il processore Snapdragon 870 di Qualcomm, una potenza senza precedenti per Motorola che abbinata alla RAM da 8GB DDR5 di ultima generazione assicura un’esecuzione fluida e veloce anche dei giochi più pesanti, così come di tutte le applicazioni di cui possiamo aver bisogno nell’utilizzo quotidiano.

moto g100, inoltre, è pienamente compatibile con la piattaforma Ready For di Motorola che ci consente di collegare lo smartphone a TV, monitor o PC e di spostare così le sessioni di gioco su uno schermo più grande o di utilizzare le app in modalità desktop, per aumentare la produttività.

Questa la scheda tecnica completa di moto g100:

Schermo principale : 6.7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, HDR10

: 6.7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, HDR10 Processore : Qualcomm Snapdragon 870

: Qualcomm Snapdragon 870 GPU : Adreno 650

: Adreno 650 Archiviazione : 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD)

: 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD) RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : 64MP f/1.7, Ultra Wide: 16MP f/2.2, Profondità: 2MP f/2.4

: 64MP f/1.7, Ultra Wide: 16MP f/2.2, Profondità: 2MP f/2.4 Fotocamera frontale : 16 MP f/2.2

: 16 MP f/2.2 Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 168.38 x 73.97 x 9.69mm

: 168.38 x 73.97 x 9.69mm Peso : 207 g

: 207 g Ricarica : Turbo Power 20

: Turbo Power 20 Sensori : Sensore di induzione magnetica / Sensore di luce / Sensore di prossimità / Giroscopio / Sensore di accelerazione

: Sensore di induzione magnetica / Sensore di luce / Sensore di prossimità / Giroscopio / Sensore di accelerazione Geo­localizzazione : GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo Colorazioni: Iridescent Sky, Iridescent Ocean, Slate Grey

Motorola moto g100 (Iridiscent Blue) Scarica film in pochi secondi, videochat con i tuoi amici in tempo reale, e giochi senza interruzioni con il processore Qualcomm 5G Snapdragon 499,90 € su Amazon

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti su Amazon sono riservati agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.