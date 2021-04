Redmi Note 9T 5G di Xiaomi già in offerta su Amazon

Daniele Particelli,

A poco più di due mesi dal suo lancio anche in Italia, Redmi Note 9T 5G è già in offerta su Amazon in occasione dello Xiaomi Mi Fan Festival. Lo smartphone 5G più economico di sempre ulteriormente di prezzo e per i prossimi giorni può essere acquistato al prezzo mai visto prima di 189,90 con spedizione veloce inclusa nel prezzo.

L’offerta è valida soltanto per il modello Nightfall Black con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione su disco, mentre la versione Daybreak Purple è in vendita al prezzo scontato di 219 euro.

Economico sì, ma anche elegante e potente. Redmi Note 9T 5G di Xiaomi monta un processore octa-core MediaTek Dimensity 800U e include una capiente batteria da 5000 mAh che assicura fino a 15 ore di navigazione, 18 ore di riproduzione video o 11 ore di gioco. Redmi Note 9T 5G è dotato di un ampio display FullHD+ da 6,53 pollici protetto dalla tecnologia Gorilla Glass 5.

Anche il comparto fotografico è di tutto rispetto, soprattutto se si guarda al prezzo del dispositivo: tripla fotocamera da 48+2+2 MP con apertura f/1.79-2.2, macro e sensore per la profondità, mentre sul lato frontale troviamo una fotocamera incastonata in alto nel display forato con un sensore da 13 MP.

Redmi Note 9T 5G: la scheda tecnica

Schermo : IPS da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI e Gorilla Glass 5

: IPS da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI e Gorilla Glass 5 Processore : CPU octa-core 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55

: CPU octa-core 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 Archiviazione : 64GB, 128GB

: 64GB, 128GB RAM : 4 GB LPDDR4X

: 4 GB LPDDR4X Batteria : 5.000 mAh con ricarica 18W

: 5.000 mAh con ricarica 18W Fotocamera principale : 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 con macro e acquisizione della profondità, video 4K

: 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 con macro e acquisizione della profondità, video 4K Fotocamera frontale : 13 MP f/2.25

: 13 MP f/2.25 Sistema operativo : Android 10 con MIUI 12

: Android 10 con MIUI 12 Dimensioni : 161.96 x 77.25 x 9.05 mm

: 161.96 x 77.25 x 9.05 mm Peso : 199 g

: 199 g Connettività: Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS, NFC