UE, presentata proposta di legge contro abusi sull’uso dell’IA

Massimo Reina,

La Commissione Europea ha presentato ufficialmente la proposta di legge che pone dei limiti all’uso indiscriminato dell’IA, di cui vi avevamo parlato alcuni giorni fa. Il regolamento sulla Intelligenza Artificiale mira a vietare l’uso dei sistemi ad alto rischio per la sorveglianza di massa. Qualche piccola eccezione sarà consentita solo in caso di particolari condizioni: per esempio, nel caso del discusso utilizzo di tecnologia per il riconoscimento facciale, potrebbe essere concessa una deroga sull’uso la lotta contro il terrorismo, la tutela della sicurezza o le ricerche di un minore scomparso.

In generale, però, tutti i sistemi di identificazione biometrica sono considerati ad alto rischio e soggetti a severi requisiti. In caso di deroga, l’utilizzo è subordinato all’autorizzazione di un organo giudiziario o indipendente e ad opportuni limiti di tempo e spazio.

Sull’argomento, appena pochi giorni fa si era espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali, bocciando un sistema denominato Sari Real Time, che il Ministero dell’Interno italiano vorrebbe adottare per l’identificazione in tempo reale dei cittadini. Per l’Autorità, questo sistema, oltre ad essere privo di una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il riconoscimento facciale a fini di sicurezza, realizzerebbe per come è progettato una forma di sorveglianza indiscriminata/di massa.