Acer Aspire 3, potente notebook sotto i 500 euro

Casa, scuola e lavoro. Al giorno d’oggi avere un portatile di accompagna in tutte le attività quotidiane della nostra vita, dal lavoro alla scuola, passando per lo svago che ci concediamo quando siamo a casa. L’idea del “computer da ufficio” è ormai superata, complice anche la versatilità che i dispositivi oggi in commercio sono in grado di offrire. Acer Aspire 3, uno dei gioielli dell’azienda taiwanese, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei notebook più venduti e apprezzati di Acer.

Il rapporto qualità/prezzo ha pochi precedenti. Meno di 500 euro per un notebook (INSERIRE LINK) ad alte prestazioni grazie ai più recenti processori Intel o AMD e di una memoria fino a 16 GB e 1TB di spazio di archiviazione su disco SSD M.2 PCle che assicura una velocità di trasferimento e scrittura all’avanguardia.

Acer Aspire 3 vanta un display 15,6″ Full HD IPS LCD in grado di regalare immagini brillanti e video straordinari, mentre l’elegante design a bordi sottili offre un ampio spazio di visualizzazione e, grazie alla tecnologia Acer BlueLightShield, protegge anche la vista dalla luce blu nociva, assicurandoci ore di lavoro senza l’affaticamento degli occhi che chi lavora al computer conosce benissimo.

Tutta questa potenza è accompagnata da una batteria capiente che assicura fino a 8,5 ore di utilizzo con una sola carica. E anche sul fronte della connettività Acer ha deciso di fare le cose in grande:

tre porte USB (due delle quali USB 3.2 Gen 1 e una USB 2.0) permettono di collegare diversi dispositivi, mentre la porta HDMI ci consente di collegare il notebook ad uno schermo più grande e ampliare così lo spazio di lavoro o, più semplicemente, godersi un film o una serie TV senza dover fissare lo schermo del PC. Connettività significa anche internet e per l’Aspire 3 Acer ha scelto il modulo Wi-Fi 5 per un accesso ad internet ancora più rapido e una connessione più stabile.

Quanto costa Acer Aspire 3?

Abbiamo già elogiato il prezzo contenuto di Acer Aspire 3, ma vediamolo nel dettaglio. Esistono diversi modelli di questo notebook che si differenziano per lo spazio di archiviazione su disco, il taglio di memoria e la tipologia di processore. La versione di Acer Aspire 3 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione è in vendita al prezzo suggerito di 469 euro.

Acer Aspire 3 A315-35-P7SC Il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 5: per le funzioni avanzate delle videochiamate, Aspire 3 include una webcam HD con due microfoni

Il prezzo sale con l’aumentare delle specifiche. Se avete bisogno di più memoria, la versione di Acer Aspire 3 con 16GB di RAM e 512 GB di archiviazione viene proposta a partire da 949 euro.

Acer Aspire 3 A315-58G-75FJ qualunque sia la periferica da collegare, con il notebook Acer Aspire 3 hai a disposizione un'ampia gamma di porte

Un buon compromesso è rappresentato dalla versione con 8GB di RAM e 512 GB di archiviazione, scheda grafica NVIDIA GeForce MX350 2 GB e processore Intel Core i5-1135G7. Questa configurazione è in vendita a 779 euro.

Acer Aspire 3 A315-58G-5450 il computer portatile Acer Aspire 3 è un notebook 15,6 pollici leggero e sottile dal design professionale