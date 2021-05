Microsoft Surface Laptop 3 in sconto fino a 400 euro

Redazione Webnews,

Coi grandi siti di e-commerce come Amazon ed eBay siamo ormai abituati ad offerte e riduzioni di prezzo pressoché costanti, ma nella maggioranza dei casi, salvo periodi come il Black Friday o il Prime Day di Amazon, il risparmio non è mai di quelli da far girare la testa. E poi ci sono momenti in cui ci si imbatte in sconti davvero da non perdere. La proposta che vi facciamo oggi è proprio una di quelle: Surface Laptop 3, uno dei gioielli targati Microsoft, è in offerta su Amazon con un risparmio di ben 400 euro.

Microsoft Surface Laptop 3 (15″) Livelli superiori di velocità e prestazioni, per fare tutto quello che vuoi tu, con i processori di ultima generazione Compra su Amazon

999 euro per un dispositivo potente e versatile (INSERIRE LINK AMAZON) che viene generalmente venduto a 1.399 euro! Surface Laptop 3 è l’esempio perfetto del lavoro di fino fatto da Microsoft in questi ultimi anni nel settore nei notebook, il perfetto equilibrio tra lo stile e la velocità. Specifiche di alto livello, design sottile e leggero – pesa solo 1,2 kg – e una versatilità senza precedenti: avete bisogno di potenza per lavorare? Cercate un notebook con cui poter giocare o soltanto per svago? Surface Laptop 3 è pronto ad accontentarvi.

Surface Laptop 3, parola di Microsoft, è il computer perfetto per eseguire più attività e gestire più schede. Il modello da 15 pollici, quello che vi proponiamo oggi, offre ancora più spazio e una grafica eccezionale per le app creative in 3D. La capiente batteria di cui è dotato il notebook garantisce fino a 11,5 ore di autonomia. Non solo: grazie alla ricarica rapida è possibile raggiungere l’80% di carica in appena 60 minuti.

Lo schermo touchscreen PixelSense rende ancora più semplici e veloci tutte quelle operazioni che facciamo ogni giorno al computer. Basterà sfiorare con un dito lo schermo per una reazione che soltanto gli smartphone sono in grado di garantire. E chi ha bisogno di partecipare a riunioni di lavoro o incontri virtuali con la famiglia e gli amici è in una botte di ferro: la webcam HD anteriore permette una connessione velocissima con videochiamate e riunioni virtuali e una qualità di immagine senza disturbi o sfocature.

Microsoft Surface Laptop 3: la scheda tecnica

Dimensioni : 34 cm x 24,4 cm x 1,45 cm

: 34 cm x 24,4 cm x 1,45 cm Schermo : PixelSense da 15″ (2496 x 1664)

: PixelSense da 15″ (2496 x 1664) Memoria : 8GB di RAM LPDDR4x

: 8GB di RAM LPDDR4x Processore : Ryzen 5 3580U con Radeon Vega 9 Graphics Microsoft Surface Edition

: Ryzen 5 3580U con Radeon Vega 9 Graphics Microsoft Surface Edition Software : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Sensori : Sensore di luce ambientale

: Sensore di luce ambientale Spazio di archiviazione : 128 GB

: 128 GB Durata della batteria : fino a 11,5 ore di utilizzo tipico del dispositivo

: fino a 11,5 ore di utilizzo tipico del dispositivo Connessioni : 1 porta USB-C, 1 porta USB-A, connettore jack per cuffie da 3,5 mm, 1 porta Surface Connect

: 1 porta USB-C, 1 porta USB-A, connettore jack per cuffie da 3,5 mm, 1 porta Surface Connect Wireless: Wi-Fi 5