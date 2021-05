Sniper Ghost Warrior Contracts 2, posticipata la versione PS5

Massimo Reina,

CI Games ha oggi annunciato che l’uscita della versione PlayStation 5 dell’atteso gioco Sniper Ghost Warrior Contracts 2, verrà posticipata a causa di problemi tecnici scoperti nelle settimane precedenti al lancio. Ciò, assicura il publisher, non influirà però sulla data di lancio sulle altre piattaforme: il rilascio del gioco è ancora previsto per il 4 giugno su PlayStation 4, Xbox One, Xbox X|S e PC.

Per farsi “perdonare” dai fan, CI Games ha deciso di offrire gratuitamente a coloro che giocheranno il titolo sulle due console Sony, Xbox X|S, Xbox One e PC, il primo importante DLC, senza costi aggiuntivi. Questo contenuto aggiuntivo è attualmente in fase di sviluppo e maggiori notizie sulla data d’uscita saranno disponibili prossimamente.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e PlayStation

Inoltre, le versioni fisiche e digitali PS4 permetteranno l’update gratuito alla versione digitale per PS5, pronta per il download quando disponibile, per garantire che i giocatori PS5 possano ancora acquistare e giocare il titolo il 4 giugno 2021. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 trarrà vantaggio dalla risoluzione 4K nativa, texture e immagini migliorate e tempi di caricamento SSD più rapidi, sulle console di nuova generazione.

Non avremmo potuto prevedere questi problemi. Tuttavia, vorremmo assicurare ai nostri giocatori che il nostro team altamente esperto, professionale e dedicato sta lavorando duramente con il titolare della piattaforma e il fornitore dell’engine per risolvere i problemi il prima possibile, per assicurarci di poter portare alla comunità PS5 il gioco di sniping di alto livello che stanno aspettando. Offriremo un aggiornamento digitale gratuito alla versione PS5 con tutti gli acquisti fisici e digitali della versione PS4.

E’ quanto ribadito da Tobias Heussner, EP di CI Games, che ha poi voluto ricordare come con Sniper Ghost Warrior Contracts 2, la sua azienda stia stabilendo un nuovo standard per il franchise di sniping in prima persona più venduto di tutti i tempi, con oltre 1000m di sniping a raggio estremo (un record per il franchise), mappe in stile sandbox espansive, gadget e armi realistiche, grafica migliorata e motore di gioco che rende questa la migliore esperienza Sniper mai vista.



I pre-order delle edizioni fisiche per PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One sono disponibili presso retailer selezionati, mentre i giocatori su PC possono effettuare il pre-order di SGWC 2 su Steam da ora. Tutti i pre-order includono le esclusive weapon e skins bonus pack.