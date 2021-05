WhatsApp, i messaggi vocali accelerati disponibili per tutti

La popolare applicazione di messaggistica istantanea rilascia per tutti gli utenti la versione definitiva dei messaggi vocali accelerati.

WhatsApp è molto attiva in fatto di aggiornamenti per ottimizzare al meglio il software e implementare nuove funzioni per stare al passo di una concorrenza che si fa sempre più agguerrita. Dopo aver introdotto le chiamate e le videochiamate anche per chi utilizza il servizio da desktop, e a breve uno strumento per migrare le conversazioni da uno smartphone all’altro, per esempio, il servizio di proprietà di Facebook ha definitivamente abilitato la funzione per velocizzare l’ascolto dei messaggi vocali, fino a oggi disponibile solo in Beta e non per tutti gli utenti.

WhatsApp: come accelerare la riproduzione dei vocali

Come vi abbiamo anticipato circa due mesi fa, questa nuova funzione consente di velocizzare l’ascolto dei messaggi vocali in chat impostando il tipo di riproduzione su tre livelli, ovverosia normale a 1X, oppure 1,5X e 2X. Una volta avviato il tasto play, per cambiare la velocità di ascolto dei vocali basta pigiare sull’icona “velocizza”, appositamente introdotta sulla parte destra del messaggio, nella barra di scorrimento.



La feature al momento è disponibile solo su Android, ma a breve arriverà definitivamente anche su iOS.