10 idee per buoni regalo di Natale da fare in 5 minuti senza uscire di casa

Se siete a corto di idee, ecco 10 buoni regalo per Natale da fare in 5 minuti senza uscire di casa e per un successo garantito.

La pandemia di COVID-19 non ci sta dando tregua e con l’arrivo della stagione natalizia, in un tentativo di salvaguardare proprio i giorni del Natale, le autorità italiane e gran parte delle autorità europee hanno deciso di imporre misure più restrittive in questo periodo di aumento dei contagi, limitando un po’ i movimenti di chi, a più di un anno dall’arrivo dei vaccini, ha deciso di non farsi immunizzare. Se, di fronte all’arrivo della variante Omicron anche in Italia, preferite limitare un po’ gli spostamenti e siete ancora indietro coi regali di Natale, oggi vogliamo darvi 10 idee regalo che potete seguire in 5 minuti senza neanche dover uscire di casa.

Vediamo insieme come risolvere i regali di Natale, fare felici amici e parenti, stando comodamente seduti sul divano!

I buoni regalo di Amazon semplificano la vita

Il buono Amazon è senza dubbio la soluzione più facile e anche la più apprezzata dagli utenti. Il motivo è presto detto: invece di ricevere un regalo fisico si ha la possibilità di ricevere un credito da utilizzare per acquistare quello che si vuole. Impegno minimo da parte di chi fa il regalo, massima soddisfazione da parte di chi lo riceve.

I Buoni Regalo di Amazon hanno la caratteristica di poter essere acquistati in pochi istanti, stampati oppure inviati direttamente al destinatario e per questo sono perfetti anche per regali dell’ultimo minuto. E, contrariamente a quanto accade coi buoni regalo di altre aziende e catene di negozi, Amazon non propone dei tagli di spesa prefissati: è possibile scegliere la cifra che si è disposti a spendere, a partire da 1 euro e fino ad un massimo di 5mila euro per ciascun Buono Regalo.

La procedura per fare un Buono Regalo su Amazon è semplicissima. È sufficiente collegarsi a questo indirizzo e scegliere in primo luogo lo stile del Buono Regalo, tra classico, animato o personalizzabile con una propria foto o un proprio video per rendere questo regalo ancora più adatto a chi lo riceverà.

Il buono regalo di Netflix per i fanatici di film e serie TV

Se cercate un regalo per amanti delle serie TV e dei film, un buono regalo di Netflix è senza dubbio la soluzione migliore. Il metodo più rapido per acquistare una carta regalo di Netflix è quello di collegarsi a questo indirizzo o cliccare sul box qui sotto e compilare i campi richiesti:

L’importo del buono regalo

L’indirizzo email del destinatario

Il nome del mittente

Un messaggio personale da allegare al buono Netflix

La quantità dei buoni regalo

La data in cui il destinatario riceverà il buono regalo (è possibile programmare l’invio fino ai 12 mesi successivi all’acquisto)

Gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento a Netflix possono utilizzare il buono regalo per pagare l’abbonamento per i mesi successivi. Chi invece non si è ancora iscritto a Netflix potrà farlo usando il buono regalo ed iniziare subito a guardare film e serie TV in streaming senza neanche dover inserire un altro metodo di pagamento.

La carta prepagata di DAZN per gli amanti dello sport

Gli amanti del calcio e dello sport non possono non apprezzare questa carta prepagata DAZN valida soltanto per l’Italia. Il metodo più rapido per acquistare una carta regalo di DAZN è quello di collegarsi a questo indirizzo o cliccare sul box qui sotto e compilare i campi richiesti:

L’importo del buono regalo (scegliendo tra 29,99€, 79,90€ o 149,90€

L’indirizzo email del destinatario

Il nome del mittente

Un messaggio personale da allegare al buono DAZN

La quantità dei buoni regalo

La data in cui il destinatario riceverà il buono regalo (è possibile programmare l’invio fino ai 12 mesi successivi all’acquisto)

Gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento a DAZN possono utilizzare il buono regalo per pagare l’abbonamento per il mese o i mesi successivi. Chi invece non si è ancora iscritto a DAZN potrà farlo usando il buono regalo ed iniziare subito tutte le partite disponibili senza neanche dover inserire un altro metodo di pagamento.

La carta regalo di Zalando per chi ama lo shopping

Perché regalare un capo d’abbigliamento quando si può dare la possibilità al destinatario di acquistare ciò che vuole? Il buono regalo di Zalando fa esattamente questo: chi lo riceve può utilizzato sul sito ufficiale di Zalando o tramite l’app di Zalando per acquistare capi d’abbigliamento a scelta tra quelli di più di 2mila brand. Il reso è sempre gratuito e il buono regalo non ha scadenza.

Per acquistarlo, scegliendo un importo compreso tra 15 euro e 150 euro, vi basta COLLEGARVI A QUESTO INDIRIZZO, compilare tutti i campi richiesti e il gioco è fatto.

La gift card digitale di H&M

Non solo Zalando. Gli amanti dello shopping apprezzeranno anche la gift card digitale H&M, utilizzabile non soltanto sul sito ufficiale di H&M, ma anche presso un qualsiasi negozio fisico in tutta Italia per acquistare capi d’abbigliamento o accessori per la casa. Anche in questo caso, COLLEGANDOVI A QUESTO INDIRIZZO, dovete scegliere un importo da un minimo di 15 euro ad un massimo di 150 euro ed inserire l’indirizzo mail del destinatario.

Il buono regalo per Spotify Premium

Chi ama la musica in tutte le sue forme ha sicuramente un abbonamento a Spotify, il servizio di streaming musicale più utilizzato al Mondo. Perchè non regalare un upgrade alla versione Premium? I vantaggi sono molteplici:

Ascolta la musica senza pubblicità

Ascolta la musica quando e dove vuoi, anche in modalità offline

Riproduzione on demand

Skip illimitati

Per acquistare o regalare una carta regalo per Spotify Premium – scegliendo tra 3 tagli: 10 euro, 30 euro o 60 euro – potete COLLEGARVI A QUESTO INDIRIZZO, compilare tutti i campi richiesti e inviare la carta al destinatario.

Il buono può essere riscattato entro 12 mesi dalla data di acquisto all’indirizzo spotify.com/redeem per mesi di abbonamento Premium singolo a prezzo pieno e non può essere riscattato per abbonamenti scontati o di gruppo.

La carta regalo per App Store e iTunes

Chi possiede un iPhone, un iPad o un qualsiasi altro dispositivo Apple apprezzerà la possibilità di acquistare applicazioni e abbonamenti senza dover metter mano al proprio portafogli. Con la carta regalo per App Store & iTunes possiamo scegliere di regalare da 15 euro a 200 euro e permettere al destinatario di utilizzarla come meglio crede, anche per acquistare film e musica o per pagare l’archiviazione su iCloud.

La carta regalo per App Store & iTunes può essere acquistata in pochi istanti A QUESTO INDIRIZZO. Non ha scadenza e può essere riscattata collegandosi a appstore.com/redeem.

La carta regalo per gli utenti Android

E se il destinatario del regalo ad un dispositivo Android? La soluzione è la carta regalo per Google Play, lo store ufficiale di Google per l’ecosistema Android. Anche in questo caso è sufficiente COLLEGARSI A QUESTO INDIRIZZO, scegliere l’importo da un minimo di 5 euro ad un massimo di 200 euro e procedere all’acquisto indicando l’indirizzo email del destinatario.

Il codice che verrà inviato via mail potrà essere utilizzato sul Google Play Store in Italia per acquistare app, giochi e altri contenuti, inclusi i film di Google Play Film.

L’abbonamento a PlayStation Plus

Se avete in casa un amante dei videogiochi o i vostri amici o familiari hanno una console di casa Sony, PlayStation 4 o PlayStation 5, potete andare sul sicuro regalando loro l’abbonamento a PlayStation Plus che dà accesso ad una serie di giochi gratuiti ogni mese, 100GB di archiviazione su cloud per salvare tutti i nostri progressi di gioco e la funzionalità Share Play per giocare a titoli multigiocatore e co-op con un amico.

In questo caso non è possibile scegliere una cifra a piacere, ma è necessario acquistare una delle tre card digitali proposte da Sony:

12 mesi di PlayStation Plus a 59,99 euro (5 euro al mese)

3 mesi di PlayStation Plus a 24,99 euro (8,33 euro al mese)

1 mese di PlayStation Plus a 8,99 euro

La carta regalo per Xbox

Se la persona a cui volete fare un regalo ha in casa una console di casa Microsoft, dalla Xbox One alle nuove Xbox Series X/S, la carta regalo di Xbox sarà un regalo super apprezzato che potrà essere usato per acquistare tutto ciò che si vuole dallo store ufficiale di Microsoft e Xbox, inclusi i ovviamente i videogiochi.

È sufficiente COLLEGARSI A QUESTO INDIRIZZO, scegliere l’importo da un minimo di 10 euro ad un massimo di 100 euro e procedere all’acquisto indicando l’indirizzo email del destinatario.