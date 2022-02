Spotify e la controversia con Joe Rogan sui podcast cancellati

Finalmente, dopo diverso tempo, Spotify ha eliminato alcuni episodi del podcast di Joe Rogan sulla disinformazione contro il CoVid-19.

Finalmente, il CEO di Spotify Daniel Ek conferma la rimozione degli episodi di Joe Rogan dopo che è ricomparso sulla piattaforma un episodio pieno di odio razziale e fake news varie ed eventuali, come suo solito.

Perché non ci sono più gli episodi di Rogan su Spotify?

Il CEO di Spotify Daniel Ek si è rivolto allo staff in un promemoria a tarda notte in cui si parlava dell’uso della parola “n” da parte di Joe Rogan e della misteriosa rimozione di 70 episodi di podcast all’inizio di questa settimana. Il numero totale di episodi eliminati di Joe Rogan Experience è ora 113, secondo il sito web jremissing.com.

“Non solo alcuni dei commenti di Joe Rogan sono incredibilmente dolorosi, voglio chiarire che non rappresentano i valori di questa azienda“, scrive Ek nel promemoria, che The Verge ha ricevuto. “So che questa situazione lascia molti di voi svuotati, frustrati e inascoltati“.

Continua dicendo che Spotify ha parlato con Rogan e il suo team di “alcuni dei contenuti del suo programma, inclusa la sua storia di utilizzo di un linguaggio insensibile alla razza“. A seguito di queste chat “e delle sue stesse riflessioni”, Ek afferma che Rogan “ha scelto di rimuovere una serie di episodi da Spotify“.

Ek dice anche che sebbene “condanni fermamente” le parole di Rogan, non crede che “mettere a tacere Joe sia la risposta“.

“Dovremmo avere linee chiare intorno ai contenuti e agire quando si incrociano, ma cancellare le voci è una pista scivolosa”, scrive. “Guardando la questione in modo più ampio, è il pensiero critico e il dibattito aperto che alimenta il progresso reale e necessario“.

Ribadisce che Spotify è una piattaforma, non un editore, ma riconosce che i dipendenti e altri potrebbero pensare diversamente dato il suo accordo di licenza con Rogan.

Ek poi dice che sta impegnando $ 100 milioni – lo stesso importo pagato per distribuire esclusivamente lo spettacolo di Rogan – per concedere in licenza, sviluppare e commercializzare musica e altri contenuti audio da parte di creatori di gruppi storicamente emarginati. Dice anche che la società sta ampliando il numero di esperti esterni che consulta su come bilanciare la sicurezza degli utenti e “l’espressione dei creator” e condividerà maggiori dettagli in merito.

Lo stesso Rogan si è scusato ieri per aver usato la parola con la “n” e per aver fatto una battuta razzista in cui paragonava il vivere in una zona con molti neri… all’essere nel Pianeta delle scimmie. Dire scandaloso e vergognoso è poco…

Questa ultima controversia su Rogan è iniziata quando Neil Young ha rimosso la sua musica dalla piattaforma per protestare contro lo scetticismo di Rogan sui vaccini anti CoVid-19; Spotify ha risposto a questo problema promettendo di apporre etichette informative su qualsiasi contenuto di podcast che parli del Coronavirus, ma per il resto ha insistito sul fatto che è solo una piattaforma e non intraprenderà ulteriori azioni in merito.