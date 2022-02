Google: ecco i suoi piani per il 2022

Scopriamo insieme quali sono i piani di Google per questo 2022, l’anno della rinascita e della ripresa economica e sociale.

È da poco entrato il 2022 e gli obiettivi di Google aumentano sempre più: si scopre che la compagnia ha aumentato i ricavi e le entrate e ha iniziato a fornire nuovi strumenti e tool alle compagnie che si occupano di travel, ma non solo. Si scopre ora che BigG stia puntando al nuovo mondo delle blockchain.

Google investe in nuovi settori: grandi obiettivi per il 2022

Di fatto, adesso, per via delle restrizioni e delle varie limitazioni imposte dagli Stati per arginare i contagi da CoVid-19, il mondo del travel ha subito una profonda mutazione. Ogni giorno, i clienti si trovano a dover lottare con diversi requisiti per entrare o uscire da un derterminato paese. Google lo sa bene ma, per fortuna, con i vaccini, sembra che le cose stiano tornando alla normalità e le regole sembrano modificarsi sempre più. La gente cerca sempre più i luoghi dove viaggiare – per lavoro o svago – e queste ricerche stanno aumentando, secondo quanto riporta Alphabet, la casa madre del colosso di Mountain View.

A questo leggiamo anche che le entrate e i ricavi pubblicitari di Google sono aumentati a 61,2 miliardi di dollari; tale dato è aggiornato al 31 dicembre. Philipp Schindler, chief business officer di Alphabet, ha così ribadito:

I viaggi sono stati un elemento determinante nella nostra crescita degli ads anno su anno nel Q4 e siamo stati incoraggiati dai risultati che abbiamo visto per gran parte del trimestre. Abbiamo scoperto che il comportamento degli utenti tende a riflettere ciò che sta accadendo nel mondo. Abbiamo visto cambiamenti nel comportamento di ricerca dei viaggiatori, un’evoluzione delle preferenze e un aumento nelle ricerche di destinazioni outdoor come spiagge, parchi e campeggi, con una diminuzione di quelle per i musei.

Ha concluso dicendo che è ancora presto per capire “quali tendenze sono destinate a perdurare e quali abitudini pre-pandemia stanno, invece, tornando“.

Secondo le parole del manager, si scopre che Google ha modificato la sua strategia per i viaggi durante il periodo pandemico. Ha aiutato i partner a capire la domanda, offrire nuovi stimoli come insights e altro. Non di meno, sta aumentando la sua attività legata all’AD di link per hotel, b&b, tour e molto altro ancora.

Sta cercando di aiutare le piccole realtà che non hanno la potenza e le risorse per competere con realtà simili a Booking, Expedia, Tripadvisor e similari.

Si legge che anche se ci sono restrizioni e limitazioni verso alcuni paesi, il mercato si sta riprendendo. A confermarlo è la stessa Alphabet. Il reddito della compagnia è salito del 35,5% nel quarto trimestre dello scorso anno. La maggior parte dei proventi per Google però, derivano dalle entrate pubblicitarie.

Ricordiamo che, quando la pandemia muoveva i primi passi nel mondo e gli Stati iniziavano a chiudersi, molte società hanno iniziato a riversarsi contro BigG, in quanto hanno visto che il colosso americano non aiutava il settore dei viaggi fortemente colpito dalle restrizioni e dai lockdown locali.

Ora il CEO di Google, alias Alphabet, ha ribadito che “la squadra di Cloud di Alphabet sta cercando di capire come sostenere le esigenze dei clienti nella costruzione, transazione, distribuzione di nuovi prodotti sulla piattaforma basata su blockchain“.