Samsung Galaxy S22 è più potente di un iPhone 13 Pro?

Samsung Galaxy S22 è finalmente qui: da un confronto uscito sul giornale di PCMag, scopriamo le sue prestazioni paragonate a quelle di iPhone 13 Pro.

Samsung ha da poco svelato la nuova serie di flagship Galaxy S22; ora ci si domanda se questi siano più veloci e performanti delle soluzioni top di gamma di Apple. Ora: iPhone 13 Pro riesce a superare S22? Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13 Pro: chi vince?

Apple continua a mostrare la sua abilità nel creare chipset potenti non solo su device Mac, ma anche su soluzioni mobili come iPhone e iPad. I nuovi benchmark condotti da PCMag indicano che l’ultimo Galaxy S22 di Samsung non riesce ancora a tenere il passo con il chip A15 Bionic nell’iPhone 13 Pro.

Il giornale osserva che S22 è il “telefono Android più potente” che è stato testato finora, ma i suoi risultati di benchmark sono ancora indietro rispetto a quelli ottenuti da iPhone 13 Pro e 13 Pro Max.

Nei test Geekbench 5, il S22 Ultra, che è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ha ottenuto 3433 punti nei test multi-core, 1232 nei test single-core e 448 nei test di machine learning. D’altra parte, l’iPhone 13 Pro Max ha ottenuto 4647 punti nei test multi-core, 1735 nei test single-core e 948 nei test di apprendimento automatico.

PCMag osserva che questo è un notevole miglioramento per Qualcomm rispetto allo Snapdragon 888 dell’anno scorso, ma non è ancora abbastanza per raggiungere la compagnia di Cupertino.

C’è stato sicuramente un miglioramento rispetto allo Snapdragon 888 dello scorso anno allo Snapdragon 8 Gen 1 di quest’anno. Abbiamo visto un upgrade del 13% nei punteggi single-core di Geekbench e un aumento del 9% nei punteggi multi-core di Geekbench. Sul benchmark grafico GFXBench, abbiamo visto un miglioramento del 20% o più a seconda delle circostanze.

Nel frattempo, nel benchmarking web con Basemark Web, i test hanno rilevato che la serie Galaxy S22 ha ottenuto prestazioni migliori dell’8% rispetto allo scorso anno, ma Apple ha comunque raddoppiato il punteggio Samsung:

Su Basemark Web, un benchmark web completo, la serie Galaxy S22 ha ottenuto un punteggio migliore di circa l’8% rispetto al Galaxy S21 Ultra. Ma l’iPhone 13 Pro Max ha ottenuto il doppio del punteggio di qualsiasi modello Samsung, come abbiamo visto in passato, a causa delle differenze tra il browser Safari di Apple e il browser Google Chrome sui telefoni Android.

Come sempre è importante tenere a mente che i risultati del benchmark non mostrano le effettive prestazioni d’uso nella vita quotidiana. Vi invitiamo a prendere questi riferimenti sempre con “un pizzico di sale”.