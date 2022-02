PlayStation VR2: le prime immagini ufficiali

Sony ha svelato in via ufficiale le prime immagini del PlayStation VR2, dispositivo che ricorda innegabilmente il design di PlayStation 5.

Non è passato molto da quando Sony ha avuto modo di svelare al mondo il suo PlayStation VR2, dispositivo che ha avuto modo di anticipare in vista del debutto su PlayStation 5, del quale non abbiamo ancora informazioni molto precise.

Dopo aver presentato i controller, accennando solamente qualche dettaglio in merito ai dispositivi pronti a sostituire i PlayStation Move con qualche anno alle spalle, la compagnia ha finalmente avuto modo di svelare il design dell’intero nuovo caschetto, pronto a portare su nuova generazione le esperienze per realtà virtuale.

Il visore di Sony, PlayStation VR2, si mostra nelle prime foto

Purtroppo al momento non abbiamo ancora degli approfondimenti precisi in merito alle specifiche tecniche precise del device, come anche di un numero maggiore di titoli che faranno il loro debutto sulla piattaforma in questione, in seguito al reveal di Horizon: Call of the Mountain, spin-off della nota saga. Tuttavia, ecco spuntare le prime immagini ufficiali grazie a quanto rivelato in via ufficiale da parte di Sony, la quale ha confermato questa volta il colore bianco che risulta preponderante rispetto al resto, proprio come avviene grazie alle scocche di base della nuova console next-gen.

Fra le prime funzionalità aggiornate, assieme a dei nuovi schermi, com’era facile prevedere, troviamo anche un piccolo sistema di areazione pensato per evitare l’appannamento delle lenti all’interno, problema che è stato riscontrato da molti utenti nel corso degli ultimi anni, vista la costante crescita del mercato VR.

Si parla inoltre di dimensioni ridotte e di maggiore flessibilità e adattabilità per gli utenti, come anche di comodità ed ergonomia migliorate rispetto allo scorso device. Stando a quel che sappiamo, il device si collegherà a PS5 attraverso un cavo USB, e offrirà dai 90 ai 120 Hz in 4K HDR, oltre che con un nuovo sistema di feedback aptico dei controller. Staremo a vedere quando la compagnia finalmente avrà modo di confermare il prezzo di lancio e la data d’uscita del nuovo gioiellino.