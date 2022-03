iPhone 13 Pro in sconto DISPONIBILE su Amazon, poche scorte

Il nuovo iPhone 13 Pro da 128 GB (Graphite) è tornato disponibile su Amazon al miglior prezzo di sempre; affrettatevi, le scorte sono limitate.

Fin da quando è stato rilasciato, iPhone 13 Pro è sempre stato introvabile. Apple ha ricevuto una richiesta per i suoi melafonini di fascia alta davvero incredibile e, complice la carenza dei chipset e i problemi alla catena di approvviggionamento, acquistarne uno è stato impossibile per moltissimi utenti. Adesso però, le cose stanno cambiando ma le scorte che i negozi hanno sono sempre molto limitate. Ecco perché l’offerta di oggi è da considerare “imperdibile”. Certo, parliamo di 1149,00€ che non sono certamente pochi, ma è la cifra richiesta dall’azienda per questo gioiellino. Anzi no, ad essere onesti, troviamo uno sconto di 40€ sul costo originario… mica male.

Perché comprare iPhone 13 Pro?

Sicuramente non starà a noi dirlo, ma questo è un gadget davvero incredibile. Certamente non è adatto a tutti: è un cameraphone di punta, utilizzato da content creator di tutto il mondo come macchina fotografica portatile. Io stesso ho girato un video incredibile per la città de L’Aquila con questo smartphone: tutto in 4K, con riprese stabilizzate e ho avuto la possibilità di girare dando sfogo alla mia fantasia grazie alle tre ottiche presenti a bordo e al sensore macro che, anche se usato poco, fa sempre la sua ottima figura.

Mi sono focalizzato sul comparto imaging, ma sappiate che questo è SOLO uno dei motivi per cui vi consigliamo di prendere questo modello se state cercando il top del top nel settore della telefonia mobile.

Il processore è semplicemente pazzesco: tutte le operazioni risulteranno immediate, veloci, fluide, rapide e il modem 5G vi permetterà di navigare su Internet e sui vostri social alla velocità della luce. Il pannello poi, vi farà amare i vostri contenuti ogni volta che sbloccherete il device. OLED, ProMotion fino a 120 Hz: fidatevi. Provatelo e poi tornate ad usare un iPhone di vecchia generazione: non ci riuscirete, vi sembrerà di esser tornati al medioevo.

E poi, il design è premium in ogni suo aspetto: acciaio inossidabile sul frame (squadrato, look minimal) e vetro satinato sul posteriore. Le ditate non le vedrete nemmeno sotto tortura. Lo schermo poi, è super resistente, complice la tecnologia Ceramic Shield.

Se siete dei content creator o aspiranti (e non solo) youtuber, questo è ciò che fa per voi. Il link è questo, ma affrettatevi prima che terminino le scorte. La colorazione Silver è già andata sold-out, per esempio.