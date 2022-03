Telegram, il video shock del missile che colpisce i civili in Ucraina

Su Telegram ci sono canali dove circolano info e immagini LIVE della guerra, come il video che vi mostriamo. Ma sono difficili da trovare.

Sui alcuni canali Telegram e WhatsApp girano video e foto di guerra, molti dei quali talvolta dal vivo. Ma non è facile individuarli. Alcuni spariscono dopo un po’, altri cambiano nome, la maggior parte sono a numero chiuso e su invito. Eppure ogni tanto qualcosa salta fuori, come questo terribile filmato che siamo riusciti a ottenere da alcuni colleghi.

Telegram, video shock: un missile si abbatte su un quartiere

Si tratta di uno dei filmati più drammatici che abbiamo avuto modo di vedere relativi alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Le immagini, vi avvisiamo, sono particolarmente “pesanti”, e anche l’audio, con le urla di dolore e le richieste in lontananza di aiuto, possono risuonare giustamente “disturbanti” per i più sensibili. Pertanto, anche se non mostra nulla di macabro né corpi dilaniati, se siete molto sensibili, vi invitiamo a non guardarlo.

Il video, ripreso con uno smartphone da un giornalista free-lance che si trova in Ucraina per seguire e commentare la drammaticità della guerra in corso, dovrebbe essere stato girato alla periferia di Kharkiv.

Secondo la descrizione fornita dall’autore, la sequenza riguarda in particolare una zona da dove passerebbero spesso civili e militari in fuga dall’avanzata militare russa. E forse anche per questo presa di mira fino a quel momento da qualche cecchino. Il collega, insieme a un fotografo, l’interprete e ad alcuni accompagnatori, si trovava all’angolo interno di un vecchio edificio, in attesa di un segnale per uscire allo scoperto e attraversare la strada per raggiungere alcuni civili che si vedono sullo sfondo.

Ma mentre un volontario della milizia cittadina sta spostando dei blocca traffico in metallo, accade la tragedia: un missile arriva all’improvviso e travolge tutto, in un’esplosione di fiamme e polvere che avvolge la scena. Poco dopo, quando il giornalista si affaccia e continua a riprendere, si può vedere il risultato del terribile impatto della bomba nel quartiere.