iOS 15.4 scarica velocemente la batteria dei vostri iPhone

Secondo quanto si apprende, sembra che iOS 15.4 riduca drasticamente la batteria degli iPhone, ma Apple afferma che “è normale”.

Settimana scorsa Apple ha rilasciato la nuova versione di iOS 15.4 al pubblico e questa ha catturato l’attenzione di utenti e media per via di una serie di novità presenti nel changelog del software, ma anche per una notevole lista di problemi.

Stando a quanto si legge, sembra che moltissime persone, dopo aver installato l’update sul proprio iPhone, hanno notato dei drastici battery drain. Di fatto, la batteria tende ad esaurirsi senza un motivo ben preciso in pochissimo tempo. Addirittura, ci sono stati casi in cui l’autonomia di un iPhone 13 Pro Max si è esaurita dopo mezza giornata. Di tutta risposta però, il supporto tecnico della mela ha comunicato che questa è una situazione… “normale”.

iOS 15.4: quanti problemi, ma cosa succede?

Lo sappiamo: vi starete chiedendo cosa ci sia di “normale” in un battery drain. Ebbene, sicuramente entro le prime 48 ore dall’update le app devono ambientarsi e regolarsi di conseguenza. In una prima fase ci sta un consumo anomalo ed è del tutto normale vedere che l’autonomia scende e che il telefono si surriscaldi più del dovuto.

Ecco perché è la stessa azienda a consigliarvi di aspettare due-tre giorni prima di andare nel panico e contattare il supporto tecnico. Inoltre, ricordiamo che non tutti stanno segnalando un simile problema. Molti invece, affermano di aver notato un miglioramento delle prestazioni.

Ecco cosa si legge sul web:

La durata della batteria su iOS 15.4 è davvero pessima. Dopo 24 ore ho perso l’80%, ma lo schermo è rimasto attivo da non più di 2 ore e utilizzo solo Safari, YouTube, Instagram, Uber.

Un altro utente scrive:

Il mio telefono è bloccato al 95% o al 97% di carica, quindi quando lo scollego, mostra il 100% forse 5 minuti dopo o dopo un riavvio, quindi si scarica rapidamente.

Ad ogni modo, anche noi abbiamo osservato un’autonomia ridotta su iPhone 13 standard dopo i primi giorni, ma vi possiamo confermare che ora la situazione sembra star tornando alla normalità.

Voi avete notato un simile problema?