Buon compleanno Microsoft: oggi spegne 47 candeline

Oggi Microsoft spegne ben quarantasette candeline. Tanti sono gli anni passati dal giorno della sua fondazione, avvenuta il 4 aprile 1975 , ovverosia quasi mezzo secolo f, quando due giovani sconosciuti programmatori, Bill Gates e Paul Allen diedero vita ad una società chiamata “Microsoft” (dalla fusione dei nomi micro computer e soft ware) che inizialmente focalizzò le sue attività sullo sviluppo di programmi in linguaggio Basic per il computer Altair 8800 prodotto da IBM. Successo dopo successo, l’azienda diventa leader nel settore tecnologico, tanto da aprire nel 1980 la prima sede internazionale in Giappone e nel 1982 la prima sede europea in Belgio . Fino alla rivoluzione Windows .

Questa rivoluzione inizia nel 1981 e arriva sul mercato nel 1983 nella sua release 1.0 rivoluzionando per la prima volta il mercato dell’home computer. I terminali di allora, grazie a Windows, guadagnarono un mouse e soprattutto la possibilità di utilizzare più applicazioni in contemporanea, il multitasking. L’interfaccia del sistema operativo era molto diversa da quella odierna ed era caratterizzata da finestre, da cui il nome Windows, al cui interno erano eseguiti i programmi.

Nel 1987 arriva Windows 2.0, più sofisticato e completo e fanno il loro debutto i primi applicativi per la produttività che ancora oggi sono utilizzati: Word, Excel e PowerPoint.

Il resto è storia. Dopo Windows 2.0 arrivò Windows 3.x e poi Windows 95 che rappresentò un nuovo corso per la casa di Redmond. Nel frattempo, Microsoft inventa Media Player e si butta sul nascente fenomeno di internet realizzando il suo browser Internet Explorer che soppiantò in breve tempo Netscape e che oggi ha lasciato il posto a Edge. Negli anni, Microsoft ha anche diversificato le sue attività e nel 1994 si lancia nel settore dei giochi per computer, arrivando successivamente a lanciare anche la sua prima console Xbox.

La casa di Redmond ha anche puntato nel settore della telefonia mobile, poi sui primi tablet Surface ed innovative soluzioni cloud per le aziende ed i consumatori come Azure ed Office 365. E per il futuro Microsoft intende stupire ed innovare ancora non solo legandosi a Windows 12 ma anche a nuovi ed innovativi prodotti come quelli legati alla realtà virtuale e al metaverso.