Echo Buds: auricolari wireless con audio STREPITOSO e Alexa (-33%)

Le ottime cuffie true wireless Echo Buds di ultima generazione sono disponibili in offerta su Amazon a un prezzo incredibile (-33%).

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie true wireless di alto livello con supporto ad Amazon Alexa, le Echo Buds di Amazon di nuova generazione sono in offerta con uno sconto del 33%.

Si tratta di un’occasione incredibile che non puoi lasciarti scappare per indossare un paio di cuffie TWS che amerai fin dal primo giorno.

Le cuffie true wireless Echo Buds di Amazon sono in offerta ad appena 79€

Oltre ad avere un design molto curato e una ergonomia che ti assicura una estrema comodità anche dopo molte ore di utilizzo, le cuffie wireless Echo Buds dispongono del pieno supporto alla cancellazione attiva del rumore: essa ti permette di ridurre tutti i rumori provenienti dall’esterno per darti modo di concentrarti solo sulla musica in riproduzione, senza più dover alzare il volume a livelli potenzialmente dannosi per sovrastare il rumore del traffico.

L’integrazione con Amazon Alexa ti permette di gestire comodamente le applicazioni di streaming audio semplicemente con la tua voce: basta chiede ad Alexa di far partire la tua playlist preferita su Spotify (o sulle altre piattaforme) per iniziare ad ascoltare i brani del momento senza prendere il telefono in mano. Inoltre, nonostante il peso contenuto e il design compatto, le cuffie true wireless ti offrono fino a 5 ore di ascolto con una singola carica che si estende a 15 ore grazie alla comoda custodia di ricarica – una semplice carica di 15 minuti ti assicura fino a 2 ore di riproduzione.

Cosa stai aspettando? Acquista subito le cuffie true wireless di Amazon per riceverle a casa in appena 1 giorno: unisciti alle tantissime persone che le utilizzano quotidianamente per ascoltare la musica, parlare al telefono e per gestire Alexa sotto tutti i punti di vista.

