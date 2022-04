Teclast: tablet Android potente e di design a prezzo WOW

L’ottimo tablet Teclast M40Pro è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da resistere: non perdere questa occasione.

Hai necessità di acquistare un tablet potente da affiancare al tuo computer principale per continuare a lavorare e/o studiare anche quando sei in mobilità? Se la risposta è affermativa non puoi farti scappare questa incredibile offerta Amazon su Teclast M40Pro, uno dei tablet Android più potenti e di design a prezzo economico.

Costituito da un bel display da 10.1 pollici ad altissima risoluzione (Full HD), il tablet di Teclast presenta anche cornici molto ben ottimizzate per darti modo di utilizzare il pannello touch nella sua massima interezza. La calibrazione dei colori è perfetta e ti dà la possibilità di apprezzare ogni sfumatura di colore durante la visione di foto, contenuti multimediale o semplicemente mentre navighi sul web.

Teclast M40Pro è un tablet di design molto potente in offerta su Amazon

Ad appena 195€ rappresenta una delle soluzioni con il miglior rapporto qualità/prezzo anche per quanto riguarda il comparto hardware: sotto la scocca in alluminio, infatti, è presente un potente processore octa core affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. Queste caratteristiche ti consentiranno di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza alcun tipo di compromessi, mentre la presenza di Android 11 ti assicura la compatibilità con le più importanti app disponibili sul Play Store.

Dotato di una capiente batteria da 7000 mAh in grado di assicurarti tante ore di utilizzo a fronte di una ricarica, il tablet è anche munito del supporto alla connettività 4G per darti modo di continuare a navigare in rete, ricevere telefonate e lavorare anche in smart working in quei luoghi in un cui non è disponibile una connessione Wi-Fi.

Cosa stai aspettando? Clicca questo link e acquista subito il tablet Teclast in offerta su Amazon: imparerai ad amarlo per lavorare, studiare o semplicemente per utilizzarlo come dispositivo secondario per navigare in rete, giocare o svagarti.