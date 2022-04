Questo decoder per il digitale terrestre è potente costa pochissimo (19€)

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere semplice e super economico, grazie a questo ottimo decoder smart, ora a 19€ circa.

Il momento di passare al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere un’ottima occasione per rendere ancora più interessante la tua TV. Ad esempio, con questo ottimo decoder, non solo continui a guardare i tuoi programmi preferiti, ma puoi anche usarlo media player e addirittura collegarlo a Internet. Poi è super compatto, quindi lo puoi posizionare dove vuoi accanto alla televisione, senza ingombri.

Approfittando delle promozioni Amazon del momento, puoi fare un eccezionale affare e portarlo a casa a 19€ circa. Tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice XY2JFWLM prima di pagare. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Questo decoder Kingbox è potente costa pochissimo

Questo dispositivo è uno dei migliori attualmente in commercio in rapporto qualità-prezzo. E’ pienamente compatibile con il codec HEVC Main 10, in più a renderlo speciale ci sono le funzionalità aggiuntive. Sfruttando la porta USB anteriore, puoi inserire memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo, ma non solo. Puoi anche inserire un’antenna WiFi (non inclusa in confezione) e connettere il device a Internet per accedere a funzionalità aggiuntive.

Naturalmente, in dotazione ricevi un praticissimo telecomando. Proprio perché si tratta di un prodotto super completo, non manca di essere dotato di doppia compatibilità: puoi collegarlo alle televisioni più nuove tramite uscita HDMI, ma anche a quelle più vecchie, complice la presenza di uscita SCART. Puoi perfino utilizzarlo per registrare i tuoi programmi televisivi preferiti. Questo decoder consente infatti di registrare sul disco rigido USB e di leggerli sul televisore o sul computer.

Insomma, se vuoi prepararti al meglio al nuovo digitale terrestre DVB T2, senza spendere troppo ma mantenendo un prodotto di qualità da usare anche come registratore e lettore multimediale, su Amazon puoi comprare in questo momento un ottimo decoder TV con appena 19€ circa. Tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice XY2JFWLM prima di pagare. Le spedizioni sono rapide e gratis.