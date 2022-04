Tablet 10 pollici Android con batteria che dura GIORNI e cover inclusa

Un tablet con tutto al posto giusto e grazie al ribasso del 42% pagarlo meno di 100 euro è totalmente fattibile: cosa aspetti?

Se da tempo ti stavi domandando se fosse il momento giusto di acquistare un tablet, voglio dirti che hai l’occasione giusta proprio sotto il naso. Grazie alla promozione che trovi su Amazon, ti puoi portare a casa un prodottino semplice ma comodissimo e che ti permette di avere ciò che vuoi a prezzo piccolo.

Infatti ti puoi portare a casa questa variante Android da 10 pollici con meno di cento euro: il ribasso del 42% è una vera occasione, fa scendere il prezzo di tanto e ad appena 98€ e qualche centesimo.

Fossi in te non me lo farei scappare, ma aspetta di sapere di cosa è capace. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Tablet 10 pollici: non potevi voler di meglio

Acquistare un tablet può rivelarsi insidioso ma se sai carpire con un solo sguardo le caratteristiche più importanti, stai tranquillo che non puoi commettere errori. Questo modello, ad esempio, le ha tutte quindi cosa aspetti?

Con il suo display da 10 pollici la visione non può che essere ampia e dinamica: ti puoi gustare applicazioni, social, video, streaming e gaming mobile senza dover strizzare gli occhi come su smartphone. Non è un mistero che non abbia da invidiare a modelli molto conosciuti, non quando ha una memoria completamente espandibile e più RAM della media di mercato.

Non possono poi mancare una fotocamera frontale, una posteriore e una batteria che fattelo dire: è eccezionale. Con 8000mAh passi una giornata fuori casa senza doverti portare dietro il caricatore d’emergenza.

E poi ha i servizi Google e una cover inclusa in confezione!

Che fai, non ne approfitti? Lo sconto è troppo interessante per lasciarlo andare. Apri Amazon e acquista il tuo tablet dei sogni con appena 98€. Le spedizioni sono completamente gratuite e soprattutto rapide con Prime attivo sul tuo account.