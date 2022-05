Festa della Mamma con Huawei: eccovi alcune idee regalo

Fino al 10 maggio per la festa della mamma sono disponibili in esclusiva su Huawei Store grandi offerte su una selezione di prodotti.

La Festa della Mamma è dietro l’angolo e Huawei suggerisce alcune idee per acquistare un regalo speciale. Dal 29 aprile e fino al 10 maggio sono disponibili in esclusiva su Huawei Store diverse offerte su una selezione di prodotti per celebrare le mamme appassionate di tecnologia, e non solo. Ma anche su Amazon molti di questi prodotti Huawei usufruiscono di forti sconti e della spedizione gratuita entro uno o due giorni lavorativi dall’acquisto. Eccovi le offerte più interessanti del momento.

Festa della Mamma con Huawei

Per le mamme che vogliono essere alla moda con accessori glamour, Huawei propone HUAWEI P50 Pocket. Uno smartphone pieghevole in grado di sorprendere sia come dispositivo sia come accessorio fashion grazie all’elegantissima e femminile colorazione Premium Gold, progettata in collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen e all’iconico sistema a doppia fotocamera. Lo smartphone è acquistabile su Huawei Store ad un prezzo di 1599,90€ e, con 49,90€ in più, ottieni un HUAWEI Watch GT 3 Classic Gray Blue Nylon Strap. Inoltre, aggiungendo 99,90€ si possono avere HUAWEI FreeBuds Lipstick.

Altro accessorio immancabile al polso di ogni mamma è HUAWEI Watch GT 3 disponibile della versione da 42 mm e nella colorazione Elite Gold a 219,99€ anziché 299,00€. Oppure HUAWEI Watch GT 3 è disponibile nella versione da 46 mm nella colorazione Fashion Brown a 209,00€ anziché 269,00€. Per entrambi i modelli, con 1.99€ in più puoi avere un cinturino dal valore commerciale di 29,00€. Lo smartwatch garantisce un accurato monitoraggio del benessere e del fitness grazie a TruSeenTM 5.0+ e una durata della batteria di 14 giorni.

Sempre di moda con un design simmetrico e una raffinata lavorazione, gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4 con ricarica wireless sono acquistabili ad un prezzo di 99,99€ anziché 159,00€ con in regalo HUAWEI ID Case. Inoltre, aggiungendo 1,99€ si ottiene HUAWEI Band 4e dal valore commerciale di 29,90€.

Per le mamme alla ricerca di un equipaggiamento tecnologico per lo smart working completo ed efficiente, Huawei propone HUAWEI MateBook D15 nella versione con processore Intel Core di undicesima generazione i5 8GB+256GB a 549,00€ anziché 799,00€. Il pc è progettato per fornire prestazioni incredibili, funzionalità cross-device e multipiattaforma.

Perfetto per visualizzare un’ampia gamma di contenuti grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, HUAWEI MatePad 11 (Wi-Fi 6GB+64GB) è disponibile a un prezzo di 339,90€ con HUAWEI M-Pencil in omaggio e aggiungendo 29,99€ si ottiene HUAWEI Smart Magnetic Keyboard dal valore commerciale di 99,90€.

Huawei propone anche il monitor curvo, HUAWEI MateView GT Standard Edition a 399,99€ anziché 499,00€ con HUAWEI Wireless Mouse GT e HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GT in omaggio, progettato per massimizzare le prestazioni durante il gaming e creare un’esperienza di intrattenimento coinvolgente.