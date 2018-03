E3 2013: nuova Xbox 360 a partire da 199 dollari

Luca Colantuoni,

Il keynote di Microsoft all’E3 di Los Angeles non è stato incentrato esclusivamente sulla Xbox One e sui giochi esclusivi per la nuova console. Con un annuncio a sorpresa, l’azienda di Redmond ha mostrato l’ennesimo aggiornamento dell’attuale Xbox 360, che va ad aggiungersi ai numerosi modelli presentati dal 2005 ad oggi.

La nuova console, che potrebbe essere definita Xbox 360 “edizione 2013”, ha chiaramente un design ispirato alla Xbox One. Il telaio di colore nero, in parte lucido e in parte opaco, possiede una forma più regolare rispetto all’attuale modello. Il grande pulsante di accensione è stato rimpicciolito e posizionato accanto al pulsante di estrazione del disco ottico. Al momento, non è noto se il restyling estetico è stato accompagnato anche da una revisione hardware. In ogni caso, la Xbox 360 è ora più piccola e più silenziosa.

Dopo quasi otto anni dal debutto e oltre 76 milioni di unità vendute, Microsoft ritiene che la vecchia console possa dare ancora ottimi risultati, un’eventualità forse non troppo remota considerati i vincoli e le restrizioni imposti con la Xbox One. Per incentivare gli acquisti sono stati annunciati nuovi giochi: World of Tanks, Max: The Curse of Brotherhood (compatibile con Kinect) e Ascend: Hand of Kul (gratuito). Gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare gratuitamente il gioco Fable III fino alla fine del mese, e i giochi Halo 3 e Assassin’s Creed II fino all’arrivo sul mercato della Xbox One (novembre).

Galleria di immagini: Xbox 360 edizione 2013, le immagini

La nuova Xbox 360 è già disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Australia e Irlanda, mentre in Italia sarà in vendita nei prossimi mesi. I prezzi sono 199,99 dollari per la versione con 4 GB di memoria flash, 299,99 dollari per la versione con hard disk da 250 GB e 299,99 dollari per la versione con 4 GB e Kinect.