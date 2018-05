BlackBerry KEY2 verrà annunciato il 7 giugno

Luca Colantuoni,

A fine aprile era circolate informazioni dettagliate sul BlackBerry Athena. Il produttore statunitense ha ora confermato il nome del nuovo smartphone e la data dell’annuncio ufficiale. Il BlackBerry KEY2 verrà presentato il 7 giugno durante un evento organizzato a New York. Come è noto, l’uso del marchio è stato ceduto ai cinesi di TCL Communication che si occupano della distribuzione internazionale dei dispositivi.

Come si può intuire, il BlackBerry KEY2 è il successore del BlackBerry KEYone, quindi possiede caratteristiche simili e la tradizionale tastiera QWERTY. Le principali differenze visibili all’esterno sono la doppia fotocamera posteriore i tasti opachi (erano lucidi nel precedente modello). Nessuna novità per il display con diagonale di 4,5 pollici e risoluzione di 1620×1080 pixel. Il produttore ha invece aggiornato la dotazione hardware, scegliendo un processore octa core Snapdragon 660, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

Le specifiche sono state svelate da TENAA, l’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina. Per la dual camera posteriore si prevede un sensore da 12 megapixel (la risoluzione del secondo sensore non è nota), mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE.

Presenti inoltre la porta USB Type-C, la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 3.360 mAh che supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il BlackBerry KEY2 (colori nero e argento) potrebbe arrivare sul mercato entro fine giugno.