iPhone: presto la produzione globale in India

Marco Grigis,

Apple potrebbe presto inaugurare la sua produzione globale di iPhone in India, dopo gli esperimenti di successo con precedenti modelli, come iPhone 6. È quanto confermano alcune fonti statunitensi, nell’illustrare il fornitore Foxconn già in prima linea per assicurare gli ingenti ordini della società californiana. Non è dato sapere, tuttavia, se la scelta del Paese asiatico sia derivata dalle recenti dichiarazioni dell’amministrazione Trump, pronta a imporre delle elevate tassazioni su tutti i device elettronici prodotto in Cina.

Secondo quanto reso noto, Apple e Foxconn starebbero adattando alcuni impianti presenti in India, presso lo stato Tamil Nadu. Le strutture in questione sono già attive e vengono impiegate per l’assemblaggio di device di altri produttori, come Xiaomi, ma pare che Foxconn sia pronta a investire altri 356 milioni di dollari da dedicare alle linee di Cupertino. Un progetto che potrebbe portare a 25.000 nuovi posti di lavoro, con una partenza prevista già nel 2019.

Così come già anticipato, Apple produce già dei device in India – come iPhone SE e iPhone 6S – dedicati soprattutto al mercato locale. Con questo nuovo investimento, tuttavia, il gruppo è intenzionato a produrre tutti i suoi modelli, destinati per la vendita internazionale.

Oltre alla possibilità di evitare possibili sanzioni dall’amministrazione Trump – si parla di tasse tra il 10 e il 25% di tutti i dispositivi prodotti in Cina – la scelta potrebbe essere funzionale per Apple anche per affermarsi sul mercato locale. Non solo lo scorso anno il gruppo si è impegnato per ottenere tutte le autorizzazioni governative per una produzione in loco, ma dall’arrivo nei negozi di iPhone SE e iPhone 6S indiani, il market share targato mela morsicata è aumentato. Con una popolazione di 1.339 miliardi di persone, di conseguenza, l’India è un Paese parecchio appetibile su cui investire per i big dell’informatica consumer. A oggi, non è dato sapere se le linee cinesi verranno sospese o, ancora, se conviveranno con le nuove indiane.