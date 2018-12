Tesla accelera la diffusione dei Supercharger

Filippo Vendrame,

Tesla punta a voler espandere drasticamente la rete dei Supercharger in Europa. Elon Musk, infatti, ha voluto fare un “regalo” di Natale ai suoi clienti sottolineando non solo la volontà di ampliare la rete dei Supercharger in Europa ma anche di voler installare molti Supercharger nelle città per risolvere il problema di tutti coloro che non possono ricaricare la loro auto elettrica nel garage di casa. Un problema da sempre molto sentito da Elon Musk, soprattutto da quando ha debuttato la Model 3.

Del resto, Tesla è sempre stata molto attenta a voler offrire una rete di ricarica rapida più amplia possibile per consentire ai suoi clienti di poter utilizzare le auto elettriche senza problemi sia quotidianamente che nei lunghi viaggi. Oltre agli “Urban Supercharger“, Musk ha detto di stare lavorando anche con alcuni condomini per aggiungere al loro interno alcuni punti di ricarica. Per quanto riguarda la rete dei Supercharger in Europa, Musk ha affermato che punta a coprire nel 2019 tutti i Paesi del vecchio continente. Questo significa che i possessori di una Tesla potranno viaggiare in lungo ed in largo per l’Europa senza alcun problema.

Trattasi di promesse molto importanti soprattutto visto il boom di ordini delle Model 3 che molto presto sbarcheranno in Europa. Quanto promesso da Elon Musk non fa altro che confermare quanto annunciato lo scorso novembre sempre dal CEO della società americana che aveva parlato di un raddoppio della rete dei Supercharger e del prossimo debutto dei Supercharger V3 che permetteranno di ricaricare ancora più velocemente.

Tuttavia, le dichiarazioni di Elon Musk devono essere prese con le pinze. Il CEO di Testa è sempre stato famoso per i suoi gran annunci a cui non sempre sono derivati fatti concreti. L’auspicio, comunque, è che nel 2019 la rete dei Supercharger possa davvero accelerare per poter offrire alle persone viaggi senza pensieri.