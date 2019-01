CES 2019: Dell XPS 13, Inspiron 7000 e Alienware

Luca Colantuoni,

Dell ha già annunciato i Latitude 7400 2-in-1 e Alienware m17, ma il produttore ha svelato al CES 2019 anche la versione aggiornata del popolare XPS 13, due Inspiron 7000 2-in-1 per l’utenza professionale, mentre per il mercato gaming sono arrivati i Dell G5/G7 e il desktop replacement Alienware Area-51m.

Dell XPS 13 (2019)

Il Dell XPS 13 è da sempre considerato uno dei miglio notebook sul mercato, ma fin dal modello originale del 2015 ha un “difetto”: la webcam è stata posizionata nella cornice inferiore dello schermo. La nuova versione ha finalmente una webcam normale nella cornice superiore. La dimensione è di appena 2,25 millimetri, ma non supporta più Windows Hello. In alternativa è possibile usare il lettore di impronte digitali (opzionale) per il login. Lo schermo da 13,3 pollici è full HD o 4K con supporto Dolby Vision e HDR.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i3/i5/i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe e due porte Thunderbolt. Il Dell XPS 13 (2019) sarà in vendita da febbraio ad un prezzo base di 899,99 dollari.

Dell Inspiron 7000 2-in-1 Black Edition



Questo convertibile viene offerto con schermo da 13,3 e 15,6 pollici, processori Intel Whiskey Lake, scheda video discreta e lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione. Tra il display e la tastiera è stato ricavato un vano per la stilo Active Pen. L’utente non rischia quindi di perderla. Le specifiche complete e il prezzo verranno comunicati in occasione dell’arrivo sul mercato verso metà anno (giugno/luglio).

Dell G5 e G7



I Dell G5 e G7 sono indirizzati agli utenti che acquistano il loro primo gaming laptop. Il Dell G5 ha uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD e refresh rate di 144 Hz o OLED a 60 Hz, processori Intel Core di ottava generazione, schede video NVIDIA GeForce GTX 1050Ti o RTX 2060/2070/2080, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e hard disk fino a 2 TB. La variante G5SE differisce solo per la colorazione e l’assenza del pannello OLED (opzionale).

Il Dell G7 viene invece offerto con schermo da 15,6 e 17,3 pollici (full HD o 4K) e processori Intel Core di ottava generazione fino al Core i9-8950HK. Le altre specifiche sono le stesse del Dell G5. Entrambi saranno in vendita dal 21 gennaio. I prezzi base sono 999,99 dollari (G5) e 1.379,99 dollari (G7).

Alienware Area-51m



Alienware Area-51m è il più potente gaming laptop del mondo e un vero desktop replacement, in quanto gli utenti possono aggiornare processore e scheda video (Dell Graphics Form Factor), oltre a memoria e storage. Il notebook possiede uno schermo full HD da 17,3 pollici e integra processori Intel Core di classe desktop (fino al Core i9-9900K), fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, hard disk ibrido fino a 1 TB, GPU NVIDIA GeForce RTX 2060/2070/2080 e varie porte (USB 3.1, Thunderbolt 3, Gigabit Ethernet, mini DisplayPort e HDMI). Sarà disponibile dal 21 gennaio ad un prezzo base di 1.949,99 dollari.