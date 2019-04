Microsoft rilascia il Patch Tuesday di aprile

Filippo Vendrame,

Puntualissimo come ogni mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday del mese di aprile 2019 per tutti i PC che dispongono dei sistemi operativi Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2. Per Windows 10, invece, la società ha distribuito una lunga serie di aggiornamenti qualitativi. Entrando nello specifico, tutti coloro che utilizzano computer con il sistema operativo Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1 potranno scaricare ed installare la patch KB4493472.

Il change log non è lunghissimo ma si evidenzia il correttivo che fornisce protezioni contro le minacce Specter Variant 2 e Meltdown per i computer basati sulla piattaforma VIA. Disponibile anche l’update KB4493448 dedicato esclusivamente alla sicurezza. Per i PC con a bordo Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2, Microsoft ha distribuito la patch KB4493446. Il change log non è molto dissimile dal precedente ed è presente sempre il correttivo contro le minacce Specter Variant 2 e Meltdown. Disponibile anche la patch KB4493467 che va a risolvere solamente problemi di sicurezza.

Per i computer che eseguono ancora il vecchio Windows Server 2012, la casa di Redmond ha distribuito la patch KB4493451 che va a risolvere una serie di criticità. Disponibile anche la patch KB4493450 dedicata ai soli problemi di sicurezza.

Trattandosi di aggiornamenti qualitativi volti solamente a risolvere problemi non ci si deve attendere l’introduzione di nuove funzionalità. Vista l’importanza degli aggiornamenti, il suggerimento è quello di scaricarli e di installarli quanto prima attraverso il canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate al sistema operativo.