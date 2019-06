Mac Pro e Pro Display XDR: vendita a settembre

Marco Grigis,

Giunge un piccolo aggiornamento sul fronte di Mac Pro e del suo schermo abbinato, il nuovo Pro Display XDR. Entrambi i dispositivi sono stati presentati la scorsa settimana in occasione della WWDC 2019, senza però fornire una specifica finestra di disponibilità. A distanza di una settimana, il gruppo di Cupertino ha deciso di informare gli appassionati con nuovi dettagli: i device saranno disponibili nel mese di settembre.

L’annuncio non è giunto in pompa magna, tuttavia Apple ha deciso di includere una piccola finestra d’avviso sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto scoperto da MacRumors, entrando nella sezione dei preordini relativi a Mac Pro e al Pro Display XDR e cliccando sulla speciale funzione di notifica, si viene informati dell’effettiva disponibilità a partire dal mese di settembre.

È quindi probabile che il nuovo desktop professionale, e lo schermo ad altissima qualità, vengano distribuiti in concomitanza con i nuovi iPhone, tradizionalmente presentati proprio nel mese di settembre. Una scelta forse strategica per Apple, che può così approfittare di una classica tornata di update – quella relativa agli smartphone – per spingere anche le vendite della propria soluzione professionale.

Come già noto, i nuovi Mac Pro sono pensati per un’utenza alto-spendente, date le loro estreme potenzialità hardware. Il computer è infatti in grado di gestire fino a tre stream contemporanei in 8K, per un editing in tempo reale senza la necessità di proxy, data la presenza non solo di un processore Intel Xeon a 28 core, ma di RAM fino a 1.5 TB, fino a 4 GPU e alla nuova scheda Afterburner per velocizzare il workflow grafico. Lo schermo Pro Display XDR, basato sullo standard Extreme Dynamic Range, offre invece una visuale di 32 pollici con risoluzione 6K di tipo Retina, 1.500 nits di luminosità e resa dei colori estremamente affidabile, calibrata a livello di fabbrica.

