MediaWorld Big Screen Week: sconti sui migliori TV

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato la nuova promozione “Big Screen Week“. Sino al prossimo 16 di giugno, la catena di elettronica proporrà in sconto tantissimi televisori di ultima generazione. Un’iniziativa promozionale pensata per chi ama la vera alta definizione e punta a trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Televisori per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra i modelli OLED, per esempio, spiccano l’LG OLED55B8 da 55 pollici a 1299 euro, oppure il PHILIPS 55OLED803/12 sempre da 55 pollici a 1299 euro. MediaWorld propone anche modelli Full LED TV. Per esempio, il SAMSUNG QE55Q70RATXZT è venduto al prezzo di 1499 euro e il SAMSUNG QE55Q85RATXZT a 1999 euro. Entrambi i modelli dispongono di una diagonale da 55 pollici. Tra i modelli dotati di risoluzione 4K, la catena di elettronica propone, per esempio, l’LG LCD55 55UK6300 a 429 euro e il SAMSUNG QE55Q7FNATXZT a 999 euro.

Per chi cerca davvero di trasformare il salotto di casa in un piccolo cinema, MediaWorld propone il SONY KD75XF8596 con display da 75 pollici a 1699 euro.

Se l’obiettivo è una TV con sistema operativo Android TV per poter eseguire le applicazioni di Google sullo schermo, si menzionano i modelli PHILIPS 55OLED803/12 a 1299 euro, oppure il SONY KD65XF9005 a 1499 euro.

Non solo TV in senso stretto, comunque. Nella promozione “Big Screen Week”, MediaWorld propone anche moltissime soundbar, cuffie, telecomandi e tanti altri accessori.

Una promozione, dunque, ricca di opportunità e di offerte. Proprio per questo, il suggerimento è quello di sfogliare con attenzione la vetrina dei prodotti in offerta per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità di fare un qualche buon affare.