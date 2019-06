Amazon sconta il Surface Laptop

Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di mettere in sconto il Surface Laptop di Microsoft nella versione con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Computer che potrà essere acquistato al prezzo promozionale di 1.236,59 al posto dei canonici 1.499 euro. Non si tratta dell’ultimo modello della famiglia Laptop di Microsoft ma è comunque un prodotto molto performante visto che l’unica differenza è a livello di processore.

Il Surface Laptop di Microsoft, si ricorda, è un prodotto sofisticato di fascia premium. Il telaio in alluminio anodizzato ha un profilo a cuneo, tipico dei notebook di fascia alta, con uno spessore che varia tra 14,47 e 9,93 millimetri. Le cornici intorno allo schermo sono molto sottili, mentre la tastiera è rivestita in pregiata Alcantara.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, il Surface Laptop si caratterizza per uno schermo touch PixelSense da 13,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con risoluzione di 2256×1504 pixel e rapporto di forma 3:2. Un prodotto molto valido sia per gli studenti sia per chi cerca un fidato compagno di lavoro.

Sul lato destro è presente solo il Surface Connect per l’alimentazione e il collegamento del Surface Dock, mentre sul lato sinistro ci sono mini DisplayPort, USB 3.0 Type-A e jack audio da 3,5 millimetri. La scheda tecnica continua con WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 e Webcam HD con Windows Hello. Autonomia fino a 14,5 ore di riproduzione video.

Dispone di Windows 10 S, aggiornabile in ogni momento al canonico Windows 10. Il Surface Laptop è compatibile con la Surface Pen.

Gli abbonati al programma Amazon Prime potranno ricevere quanto acquistato con la spedizione in 1 giorno.