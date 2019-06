MacBook Pro da 16 pollici: arriva a settembre

Marco Grigis,

Il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, il laptop che Apple starebbe preparando per i professionisti della grafica e dell’editing video, potrebbe giungere sul mercato nel mese di settembre. È quanto suggerisce Jeff Lin, analista di IHS Markit, in una recente nota per gli investitori. E non è tutto, poiché emergono anche le dimensioni in pixel del pannello video, quest’ultimo ad alta risoluzione.

Secondo quanto reso noto, Apple potrebbe presentare il nuovo MacBook Pro nel mese di settembre, in concomitanza con il lancio della nuova linea iPhone. Le informazioni sarebbero state ricavate dai movimenti di LG, l’azienda che fornirà a Cupertino i pannelli display per questo device: si parla di schermi da 3.072×1.920, quindi di poco inferiore a una risoluzione 4K nativa.

Per rendersi conto dell’aumento di risoluzione, basti pensare come l’attuale MacBook Pro da 15 pollici preveda un display da 2.880×1.800 pixel. Considerando come la differenza tra i due modelli non sia eccessiva, a fronte di una diagonale di un pollice più elevata, è probabile che i ppi rimangano identici.

A quanto pare, il nuovo MacBook Pro vedrà un pannello sempre in modalità LCD, così come già accennato, sebbene negli ultimi giorni sia apparsa sui social la possibilità di un display OLED, come conseguenza di un rinnovato accordo con Samsung.

Come già noto, la scorsa settimana sono comparse le registrazioni di nuovi MacBook, effettuate da Apple all’Eurasian Economic Commission. Diversi i numeri di modello inclusi, più di sette, di conseguenza è possibile che il nuovo MacBook Pro venga accompagnato da un rinnovamento anche degli altri modelli, almeno sul fronte hardware. Non dovrebbero infatti esservi cambiamenti di design nelle edizioni già esistenti, compreso il MacBook privo di ventole e il nuovo MacBook Air lanciato lo scorso anno. Non resta che attendere, di conseguenza, l’evento targato mela morsicata di settembre.