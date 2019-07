Filippo Vendrame,

Manca davvero molto poco all’appuntamento dell’Amazon Prime Day, cioè alle 48 ore di sconti dedicati a tutti gli iscritti al programma Amazon Prime. Si partirà alla mezzanotte del 15 luglio per finire al termine della giornata del 16 luglio. Oltre un milione di offerte non-stop in tutto il mondo, avendo così a disposizione il meglio per lo shopping e il risparmio.

Durante l’Amazon Prime Day 2019, le nuove offerte verranno lanciate ogni cinque minuti. Il suggerimento, quindi, è quello di tenere sempre sotto controllo le offerte per non perdere l’occasione di fare qualche buon affare. Chiunque può acquistare e risparmiare nel corso di questo Prime Day iscrivendosi a Prime o iniziando un periodo gratuito di 30 giorni. Ma per chi stesse già cercando sin da subito qualche buona offerta, è possibile fare acquisti con Alexa sui dispositivi Echo già da sabato 13 luglio per accedere in anticipo ad alcune offerte selezionate dedicate ai dispositivi Amazon. Basta chiedere: “Alexa, quali sono le mie offerte?”. Inoltre, i clienti Prime troveranno alcune offerte sui device Amazon già a partire dalle ore 12:00 di domenica 14 luglio, su Amazon.it.

Anticipazioni offerte Prime Day

Dispositivi Amazon

Offerte per il Prime Day

Fino al 30% di sconto su prodotti Apple

Samsung TV e Soundbar

Fino al 25% di sconto su Notebook Acer, Huawei, HP e tanto altro

Garmin: promozioni su Smartwatche, Bike, Computer e Activity Tracker

Sony: le migliori fotocamere, videocamere, obiettivi e accessori

Fino al 42% di sconto su prodotti iRobot

Selezione di TV OLED

Fino al 30% di sconto su prodotti Fitbit, Polar e Suunto

Selezione TV Smart da 50” a 75”

Fino al 55% di sconto su epilazione e luci pulsate

Le migliori offerte su MicroSD, SD e penne USB

Le migliori offerte per la Smart Home

Le migliori periferiche per PC gaming

Fino al 60% di sconto su regolabarba e rasoi

Fino al 35% di sconto sui prodotti Foppapedretti

Macchine del caffè De Longhi, Bialetti e tanto altro in offerta

Fino al 45% di sconto su Nescafè, Illy, Carracci, Kimbo e tanti altri

Fino a 62% di sconto su Oral-B per l’igiene orale

Fino a 62% di Fino a 30% di sconto su monitor Acer, HP, Samsung, BenQ e altro

Huawei Watch GT Smartwatch

Offerte Imperdibili

Queste offerte includeranno prezzi sbalorditivi sui prodotti dei migliori marchi (“Offerte Imperdibili”), tra cui:

Apple iPhone XR 64GB

Apple iPhone 8 256GB

Microsoft Surface Go Tablet

Fitbit Inspire Fitness Tracker

Samsung TV 4K UHD 65″

Huawei P Smart Z Smartphone + MicroSD 16GB

Sony Headphones Over-Hear Stereo

Garmin Fenix 5 Plus Smartwatch Multisport

Nikon D5300 Camera +Nikkor 18/105VR

HP Curved Monitor 27″

Braun Series 5 5147s Rasor wet&dry

Smartbox Tre Giorni d’incanto – Cofanetto Regalo

Candy Micro-Wave with grill, 23 ltrs, Black

Novità Prime Day

Philips HTL1510B/12, altoparlante bluetooth (Bluetooth, Subwoofer Wireless, Ingresso Audio, Posizionamento Flessibile, Design Piatto), Nero

Philips PRO6105BK/00, auricolari interni, audio ad alta risoluzione, microfono integrato, riduzione del rumore, design ergonomico, driver da 8.6 mm, nero/argento

Friggitrice ad aria calda, Aicok 1400W 3.5L low-oil multifunzione antiaderente, temperatura e ora regolabili, spegnimento automatico, senza BPA, grado alimentare

LEGO Star Wars Droid

Estrattore di succo a freddo Aicok, estrattore di frutta e verdura con motore silenzioso, funzione anti-intasamenti, senza BPA

Altre offerte dal mondo Amazon

Amazon Music Unlimited – I nuovi clienti Prime di Amazon Music Unlimited possono ottenere sei mesi senza costi aggiuntivi del servizio premium di streaming musicale con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati durante Prime Day

Twitch Prime – Twitch Prime sta mettendo insieme celebrità, i migliori streamer e i clienti Prime per la Twitch Prime Crowne Cup, che li vedrà sfidarsi a FIFA 19 e Apex Legend con tornei a Londra e Las Vegas. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming dal 12 al 14 luglio su twitch.tv/twitchprime

Kindle Unlimited – I clienti Prime che si iscrivono per la prima volta a Kindle Unlimited possono ottenere i loro primi tre mesi senza costi aggiuntivi di letture illimitate al momento della registrazione.

Prime Now – I clienti Prime possono acquistare centinaia di offerte esclusive di Prime Day attraverso Prime Now e ricevere i propri acquisti in finestre di due ore. La selezione di offerte include 700 prodotti e il 20% di sconto su tutti i prodotti Viaggiator Goloso offerti da Supermercato U2 per i clienti Prime di Milano. A Roma, PAM Panorama offrirà uno sconto del 20% su oltre 2.000 prodotti a marchio PAM Panorama, Arkalia, Fresche Bontà, I Tesori, Semplici e Buoni e Bio. I clienti di Milano potranno inoltre beneficiare di spese scontate a 1,99€ invece di 3,49€ per le consegne in finestre di due ore per ordini inferiori ai 50€ (non sono previsti costi di consegna per ordini superiori ai 50€). I clienti di Roma potranno invece beneficiare della consegna senza costi aggiuntivi. Tra le offerte disponibili: Maxi-Hamburgher di Scottona Chianina IGP di Antico Podere; Carne macinata di Scottona di Agrobio; Adez Latte vegetale di Noce di Cocco, 800 ml; Adez Bevanda vegetale di riso, 800ml; Sant’Anna Fruity Touch Frutti Rossi – 500 ml.

Proprio per la loro esclusività, questi prodotti in offerta saranno disponibili in un numero limitato e con la possibilità di un rapido esaurimento delle scorte, quindi i clienti Prime sono invitati a controllare regolarmente il sito per visualizzare le nuove offerte durante le 48 ore dell’evento.